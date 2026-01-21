Штраф ТЦК - скільки часу має громадянин на сплату штрафу

Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які здійснили порушення правил військового обліку, мусять сплатити штраф, накладений на них територіальним центром комплектування. Залежно від того, добровільно визнаний це штраф чи примусово накладений, термін, відведений на сплату штрафу, буде різний.

Термін сплати примусового штрафу

У випадку порушення військовозобов’язаним громадянином правил військового обліку його можуть покарати адміністративним стягненням, тобто штрафом.

Юристи пояснили, як відбувається процес сплати такого штрафу, зокрема, які часові рамки виставляють законодавство і накази по Міноборони перед порушниками військового обліку.

"На сплату грошового штрафу надається днів 15 з моменту набрання постановою ТЦК законної сили", — йдеться у поясненні.

Коли погодився на штраф добровільно

Але існує й інший часовий проміжок, він стосується тієї ситуації, коли постанова про штраф ухвалюється після добровільної згоди громадянина.

"У разі подання заявки про згоду на притягнення до адміністративної відповідальності на сплату штрафу дається 40 днів", — пояснили юристи.

При цьому, якщо сплатити штраф протягом перших 20 днів — то буде надана знижка розміром 50% від загальної суми штрафу.

