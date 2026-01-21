Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Время на уплату штрафа ТЦК — два варианта

Время на уплату штрафа ТЦК — два варианта

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 05:45
Штраф ТЦК - сколько времени имеет гражданин на уплату штрафа
Военнообязанный в ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК

Военнообязанные граждане, совершившие нарушение правил воинского учета, должны уплатить штраф, наложенный на них территориальным центром комплектования. В зависимости от того, добровольно признанный это штраф или принудительно наложенный, срок, отведенный на уплату штрафа, будет разный.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама
Читайте также:

Срок уплаты принудительного штрафа

В случае нарушения военнообязанным гражданином правил воинского учета его могут наказать административным взысканием, то есть штрафом.

Юристы объяснили, как происходит процесс уплаты такого штрафа, в частности, какие временные рамки выставляют законодательство и приказы по Минобороны перед нарушителями воинского учета.

"На уплату денежного штрафа предоставляется дней 15 с момента вступления постановления ТЦК в законную силу", — говорится в пояснении.

Когда согласился на штраф добровольно

Но существует и другой временной промежуток, он касается той ситуации, когда постановление о штрафе принимается после добровольного согласия гражданина.

"В случае подачи заявки о согласии на привлечение к административной ответственности на уплату штрафа дается 40 дней", — пояснили юристы.

При этом, если оплатить штраф в течение первых 20 дней — то будет предоставлена скидка размером 50% от общей суммы штрафа.

Напомним, мы ранее писали о том, как нарушитель правил воинского учета может оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от территориального центра комплектования.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации