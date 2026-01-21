Штраф ТЦК - сколько времени имеет гражданин на уплату штрафа

Военнообязанный в ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК

Военнообязанные граждане, совершившие нарушение правил воинского учета, должны уплатить штраф, наложенный на них территориальным центром комплектования. В зависимости от того, добровольно признанный это штраф или принудительно наложенный, срок, отведенный на уплату штрафа, будет разный.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама

Читайте также:

Срок уплаты принудительного штрафа

В случае нарушения военнообязанным гражданином правил воинского учета его могут наказать административным взысканием, то есть штрафом.

Юристы объяснили, как происходит процесс уплаты такого штрафа, в частности, какие временные рамки выставляют законодательство и приказы по Минобороны перед нарушителями воинского учета.

"На уплату денежного штрафа предоставляется дней 15 с момента вступления постановления ТЦК в законную силу", — говорится в пояснении.

Когда согласился на штраф добровольно

Но существует и другой временной промежуток, он касается той ситуации, когда постановление о штрафе принимается после добровольного согласия гражданина.

"В случае подачи заявки о согласии на привлечение к административной ответственности на уплату штрафа дается 40 дней", — пояснили юристы.

При этом, если оплатить штраф в течение первых 20 дней — то будет предоставлена скидка размером 50% от общей суммы штрафа.

Напомним, мы ранее писали о том, как нарушитель правил воинского учета может оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от территориального центра комплектования.