Бронирование от мобилизации - когда процесс брони проходит мимо ТЦК

Бронирование без участия ТЦК — когда это возможно
Бронирование от мобилизации работников критически важных предприятий может происходить на основании двух разных постановлений Кабинета министров. Юристы объяснили, в каком случае территориальные центры комплектования не имеют отношения к процессу бронирования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование по разным постановлениям Кабмина
Работники критически важных для украинской экономики предприятия могут быть забронированы от мобилизации в особый период.
К юристам обратился гражданин, который получил бронь от работодателя.
Мужчина отметил, что ему на работу пришла повестка от ТЦК — и поинтересовался, почему так могло произойти.
"Прежде всего, очень важный вопрос: Вас бронируют по Постановлению КМУ №45 или №76?" — спросил гражданина адвокат Юрий Айвазян, объяснив, в чем принципиальная разница в этих двух процессах.
"Если, например, Вас бронируют по Постановлению КМУ №76, то ТЦК не имеет к этому никакого отношения. Это происходит автоматически", — отметил юрист.
Таким образом, бронирование по постановлению Кабмина №76 не касается территориальных центров комплектования.
Когда бронирование может оказаться незавершенным
Но существует и другой вариант бронирования.
Речь идет о постановлении Кабинета министров №45.
"Если же речь идет о Постановлении КМУ №45 и ТЦК еще не поставил Вас на специальный учет, то это означает, что процедура бронирования не завершена", — подчеркнул Айвазян.
Такого гражданина, пояснил адвокат, могут даже и мобилизовать из-за незавершенности процесса бронирования.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли с военнообязанного гражданина снять бронирование без предупреждения.
Добавим, мы сообщали о том, когда могут забронировать от мобилизации гражданина, который находится в розыске ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!