Бронирование от мобилизации - когда процесс брони проходит мимо ТЦК

Работник территориального центра комплектования. Фото: "АрміяInform"

Бронирование от мобилизации работников критически важных предприятий может происходить на основании двух разных постановлений Кабинета министров. Юристы объяснили, в каком случае территориальные центры комплектования не имеют отношения к процессу бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Бронирование по разным постановлениям Кабмина

Работники критически важных для украинской экономики предприятия могут быть забронированы от мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который получил бронь от работодателя.

Мужчина отметил, что ему на работу пришла повестка от ТЦК — и поинтересовался, почему так могло произойти.

"Прежде всего, очень важный вопрос: Вас бронируют по Постановлению КМУ №45 или №76?" — спросил гражданина адвокат Юрий Айвазян, объяснив, в чем принципиальная разница в этих двух процессах.

"Если, например, Вас бронируют по Постановлению КМУ №76, то ТЦК не имеет к этому никакого отношения. Это происходит автоматически", — отметил юрист.

Таким образом, бронирование по постановлению Кабмина №76 не касается территориальных центров комплектования.

Когда бронирование может оказаться незавершенным

Но существует и другой вариант бронирования.

Речь идет о постановлении Кабинета министров №45.

"Если же речь идет о Постановлении КМУ №45 и ТЦК еще не поставил Вас на специальный учет, то это означает, что процедура бронирования не завершена", — подчеркнул Айвазян.

Такого гражданина, пояснил адвокат, могут даже и мобилизовать из-за незавершенности процесса бронирования.

