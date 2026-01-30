Видео
Україна
Видео

Бронирование без участия ТЦК — когда это возможно

Бронирование без участия ТЦК — когда это возможно

Дата публикации 30 января 2026 00:30
Бронирование от мобилизации - когда процесс брони проходит мимо ТЦК
Работник территориального центра комплектования. Фото: "АрміяInform"

Бронирование от мобилизации работников критически важных предприятий может происходить на основании двух разных постановлений Кабинета министров. Юристы объяснили, в каком случае территориальные центры комплектования не имеют отношения к процессу бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Бронирование по разным постановлениям Кабмина

Работники критически важных для украинской экономики предприятия могут быть забронированы от мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который получил бронь от работодателя.

Мужчина отметил, что ему на работу пришла повестка от ТЦК — и поинтересовался, почему так могло произойти.

"Прежде всего, очень важный вопрос: Вас бронируют по Постановлению КМУ №45 или №76?" — спросил гражданина адвокат Юрий Айвазян, объяснив, в чем принципиальная разница в этих двух процессах.

"Если, например, Вас бронируют по Постановлению КМУ №76, то ТЦК не имеет к этому никакого отношения. Это происходит автоматически", — отметил юрист.

Таким образом, бронирование по постановлению Кабмина №76 не касается территориальных центров комплектования.

Когда бронирование может оказаться незавершенным

Но существует и другой вариант бронирования.

Речь идет о постановлении Кабинета министров №45.

"Если же речь идет о Постановлении КМУ №45 и ТЦК еще не поставил Вас на специальный учет, то это означает, что процедура бронирования не завершена", — подчеркнул Айвазян.

Такого гражданина, пояснил адвокат, могут даже и мобилизовать из-за незавершенности процесса бронирования.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли с военнообязанного гражданина снять бронирование без предупреждения.

Добавим, мы сообщали о том, когда могут забронировать от мобилизации гражданина, который находится в розыске ТЦК.

Кабинет министров мобилизация бронирование ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
