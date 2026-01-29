Бронювання на роботі - чи можуть зняти бронювання без попередження

Зняли бронювання без попередження — чи є це порушенням
Є випадки, коли при перевірці документів військовозобовʼязаний каже, що має бронюбвання, але насправді керівник анулював його без попередження працівника.
Чи це законно, Новини.LIVE пояснив адвокат Олександр Дубовий.
Анулювання бронювання на підприємстві
"Анулювання бронювання можливе за заявою керівника підприємства або уповноваженої ним особи. Перелік працівників, які підлягають бронюванню, визначає сам керівник, а тому він має право оптимізувати підходи до визначення кола заброньованих осіб на власний розсуд, погодження з працівником у такому разі не є потрібним", — сказав адвокат.
Він пояснив це тим, що бронювання — не трудове право працівника, а державна гарантія забезпечення безперебійного функціонування критично важливих підприємств.
А оскільки управління такими підприємствами здійснює не працівник чи держава, а керівник підприємства, то він має право чинити на свій розсуд.
