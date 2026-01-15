Бронювання та ВЛК - коли треба йти в ТЦК

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "МикВісті"

Військовозобов’язані працівники мають право на бронювання у випадку роботи на критично важливих підприємствах, на це право не може вплинути навіть відсутність пройденої військово-лікарської комісії. А в ТЦК на комісію громадянин може піти, але уже після отримання броні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Проблем з бронею без ВЛК не буде

Громадяни, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки у воєнний період, мають право на отримання бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який отримав бронювання на місяць і має невдовзі продовжити бронь.

Чоловік пояснив, що на роботі запропонували йому спочатку пройти військово-лікарську комісію, аби не було проблем з бронюванням — і поцікавився, чи варто дослухатися до цієї пропозиції.

"Якщо Ви не в розшуку, то проблем з бронюванням не буде", — запевнив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли все ж варто пройти ВЛК

Юрист також порадив працівнику, що йому варто зробити у такій ситуації.

"Повідомте роботодавцю, що пройдете військово-лікарську комісію після продовження бронювання", — зазначив Дерій.

Це убезпечить громадянина від можливості мобілізації, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним до військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба проходити військово-лікарську комісію після зміни паспортних даних.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із військовозобов’язаних громадян має право обирати місце проходження ВЛК.