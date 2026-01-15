Відео
ВЛК до чи після бронювання — коли варто іти в ТЦК

ВЛК до чи після бронювання — коли варто іти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:40
Бронювання та ВЛК - коли треба йти в ТЦК
Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "МикВісті"

Військовозобов’язані працівники мають право на бронювання у випадку роботи на критично важливих підприємствах, на це право не може вплинути навіть відсутність пройденої військово-лікарської комісії. А в ТЦК на комісію громадянин може піти, але уже після отримання броні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Проблем з бронею без ВЛК не буде

Громадяни, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки у воєнний період, мають право на отримання бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який отримав бронювання на місяць і має невдовзі продовжити бронь.

Чоловік пояснив, що на роботі запропонували йому спочатку пройти військово-лікарську комісію, аби не було проблем з бронюванням — і поцікавився, чи варто дослухатися до цієї пропозиції.

"Якщо Ви не в розшуку, то проблем з бронюванням не буде", — запевнив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Коли все ж варто пройти ВЛК

Юрист також порадив працівнику, що йому варто зробити у такій ситуації.

"Повідомте роботодавцю, що пройдете військово-лікарську комісію після продовження бронювання", — зазначив Дерій.

Це убезпечить громадянина від можливості мобілізації, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним до військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба проходити військово-лікарську комісію після зміни паспортних даних.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із військовозобов’язаних громадян має право обирати місце проходження ВЛК.

критична інфраструктура бронювання ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
