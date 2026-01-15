Бронирование и ВВК - когда надо идти в ТЦК

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "МикВісті"

Военнообязанные работники имеют право на бронирование в случае работы на критически важных предприятиях, на это право не может повлиять даже отсутствие пройденной военно-врачебной комиссии. А в ТЦК на комиссию гражданин может пойти, но уже после получения брони.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Проблем с броней без ВВК не будет

Граждане, работающие на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики в военный период, имеют право на получение бронирования от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который получил бронирование на месяц и вскоре должен продолжить бронь.

Мужчина объяснил, что на работе предложили ему сначала пройти военно-врачебную комиссию, чтобы не было проблем с бронированием — и поинтересовался, стоит ли прислушаться к этому предложению.

"Если Вы не в розыске, то проблем с бронированием не будет", — заверил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда все же стоит пройти ВВК

Юрист также посоветовал работнику, что ему стоит сделать в такой ситуации.

"Сообщите работодателю, что пройдете военно-врачебную комиссию после продления бронирования", — отметил Дерий.

Это обезопасит гражданина от возможности мобилизации, если военно-врачебная комиссия признает его пригодным к военной службе.

