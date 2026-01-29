Бронирование на работе - могут ли снять бронирование без предупреждения

Бронирование в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Есть случаи, когда при проверке документов военнообязанный говорит, что имеет бронь, но на самом деле руководитель аннулировал ее без предупреждения работника.

Законно ли это, Новини.LIVE объяснил адвокат Александр Дубовой.

Аннулирование бронирования на предприятии

"Аннулирование бронирования возможно по заявлению руководителя предприятия или уполномоченного им лица. Перечень работников, подлежащих бронированию, определяет сам руководитель, а потому он имеет право оптимизировать подходы к определению круга забронированных лиц по своему усмотрению, согласование с работником в таком случае не требуется", — сказал адвокат.

Он объяснил это тем, что бронирование — не трудовое право работника, а государственная гарантия обеспечения бесперебойного функционирования критически важных предприятий.

А поскольку управление такими предприятиями осуществляет не работник или государство, а руководитель предприятия, то он имеет право поступать по своему усмотрению.

