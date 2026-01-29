Видео
Главная ТЦК Сняли бронирование без предупреждения — будет ли это нарушением

Сняли бронирование без предупреждения — будет ли это нарушением

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 06:38
Бронирование на работе - могут ли снять бронирование без предупреждения
Бронирование в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Есть случаи, когда при проверке документов военнообязанный говорит, что имеет бронь, но на самом деле руководитель аннулировал ее без предупреждения работника.

Законно ли это, Новини.LIVE объяснил адвокат Александр Дубовой.

Аннулирование бронирования на предприятии

"Аннулирование бронирования возможно по заявлению руководителя предприятия или уполномоченного им лица. Перечень работников, подлежащих бронированию, определяет сам руководитель, а потому он имеет право оптимизировать подходы к определению круга забронированных лиц по своему усмотрению, согласование с работником в таком случае не требуется", — сказал адвокат.

Он объяснил это тем, что бронирование — не трудовое право работника, а государственная гарантия обеспечения бесперебойного функционирования критически важных предприятий.

А поскольку управление такими предприятиями осуществляет не работник или государство, а руководитель предприятия, то он имеет право поступать по своему усмотрению.

Напомним, что противоправные действия ТЦК можно доказать через суд. Недавно суд признал противоправным мобилизацию мужчины у которого было бронирование.

Ранее мы писали, когда стоит идти на ВВК — перед или после получения бронирования.

мобилизация бронирование ВВК ТЦК и СП Резерв+
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
