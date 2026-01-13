Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Бронь на роботі — чи достатньо для ТЦК паперового документу

Бронь на роботі — чи достатньо для ТЦК паперового документу

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 00:30
Бронювання на роботі - які паперовий документ потрібні
Група оповіщення ТЦК перевіряє документи. Фото: "Кременчуцький телеграф"

Бронювання, оформлене на роботі, зберігає чинність навіть у ситуації, коли заброньований працівник має при собі лише паперовий документ. Але, разом з тим, важливо проконтролювати внесення такого громадянина до спеціального обліку ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Паперовий документ про бронювання — чи вистачить

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.

Чоловік розповів, що він має лише паперовий бланк, який свідчить про наявне бронювання, і поцікавився, чи достатньо такого документу буде для групи оповіщення територіального центру комплектування.

"Достатньо, проте, Вам потрібно, аби у Реєстрі відображалися дані про оформлення відстрочки", — підкреслив, коментуючи ситуацію для громадянина, адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що це означатиме — громадянин перебуває на спеціальному обліку в ТЦК, тобто має чинне бронювання.

Куди має бути внесена інформація про бронь

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив правомірність такого документу про бронювання.

"Але обов'язково треба прослідкувати за тим, аби факт бронювання був внесений до Реєстру "Оберіг", — наголосив юрист.

Кирда додав, що для цього можна звернутися до відділу кадрів на підприємстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію для продовження дії бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можуть виникнути проблеми у заброньованого громадянина, який не має пройденої вчасно ВЛК.

працівники бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації