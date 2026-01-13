Бронювання на роботі - які паперовий документ потрібні

Група оповіщення ТЦК перевіряє документи. Фото: "Кременчуцький телеграф"

Бронювання, оформлене на роботі, зберігає чинність навіть у ситуації, коли заброньований працівник має при собі лише паперовий документ. Але, разом з тим, важливо проконтролювати внесення такого громадянина до спеціального обліку ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Паперовий документ про бронювання — чи вистачить

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.

Чоловік розповів, що він має лише паперовий бланк, який свідчить про наявне бронювання, і поцікавився, чи достатньо такого документу буде для групи оповіщення територіального центру комплектування.

"Достатньо, проте, Вам потрібно, аби у Реєстрі відображалися дані про оформлення відстрочки", — підкреслив, коментуючи ситуацію для громадянина, адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що це означатиме — громадянин перебуває на спеціальному обліку в ТЦК, тобто має чинне бронювання.

Куди має бути внесена інформація про бронь

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив правомірність такого документу про бронювання.

"Але обов'язково треба прослідкувати за тим, аби факт бронювання був внесений до Реєстру "Оберіг", — наголосив юрист.

Кирда додав, що для цього можна звернутися до відділу кадрів на підприємстві.

