Головна ТЦК Працівник має бронь з іншої роботи — що робити роботодавцю з ТЦК

Працівник має бронь з іншої роботи — що робити роботодавцю з ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 06:30
Як оновлювати військовий облік якщо працівника забронювало інше підприємство
Документація. Фото ілюстративне: ДПСУ

Підприємства, які ведуть військовий облік, нерідко стикаються з ситуацією, коли їхній працівник має кілька місць роботи, а бронювання від мобілізації він отримує не за основним місцем, а за сумісництвом. Відтак у підприємців виникає питання, чи потрібно повідомляти ТЦК про бронь працівника з іншої роботи.

Про це повідомляє 7eminar.

Що робити роботодавцю, якщо працівник уже має бронювання з іншої роботи

Юрист пояснив, що військовий облік у такому випадку продовжується на загальних підставах. Підприємство за основним місцем роботи не звільняється від облікових процедур, однак воно має внести уточнення у список персонального військового обліку.

У графі 14 зазначається дата, до якої діє бронювання, із формулюванням "заброньовано іншим підприємством". Це дозволяє вести коректний облік та уникнути подвійного бронювання.

Чи входить заброньований на іншому підприємстві працівник у ліміт на поточному підприємстві

Також юрист наголосив, що якщо основний роботодавець сам формує списки працівників для бронювання, такий працівник не включається у загальну кількість військовозобов’язаних, які можуть бути заброньовані відповідно до пункту 12 Порядку бронювання, затвердженого Постановою Кабміну №76. Це важливо з огляду на встановлені квоти, адже підприємство не може бронювати більше працівників, ніж дозволяє норматив.

Чи треба повідомляти ТЦК про бронювання працівника іншим підприємством

Окремо фахівець підкреслив, що повідомляти ТЦК про факт бронювання, виданий іншим роботодавцем, підприємство не зобов’язане. Наразі жоден нормативно-правовий акт, що регулює ведення військового обліку та процедури бронювання, не містить вимоги інформувати ТЦК про бронювання, оформлені іншими підприємствами. Достатньо лише зазначити цю інформацію у внутрішньому військово-обліковому документі.

працівники бронювання підприємства підприємці ТЦК та СП Бронь від мобілізації
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
