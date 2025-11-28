Як підприємствам підвищити ліміт бронювання понад 50% — пояснення Порядку №76

Робота на заводі. Фото ілюстративне: УНІАН

Підприємства можуть підвищити базовий ліміт бронювання військовозобов’язаних працівників на понад 50%. Порядок бронювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів №76, передбачає стартову межу у 50% для всіх критично важливих підприємств, але законодавство дає можливість розширити цей показник за окремих умов.

Як підприємствам збільшити ліміти на бронь працівників

Постанова визначає три можливі механізми збільшення кількості працівників, яких може бути заброньовано.

Перший — рішення Міністра оборони, яке дозволяє підвищити ліміт понад 50%. Хоча ця норма передбачена безпосередньо у Порядку №76, жодних критеріїв або чіткої процедури ухвалення такого рішення не встановлено.

Це фактично означає, що клопотання підприємства розглядається індивідуально й залежить від внутрішньої оцінки оборонного відомства та конкретної ситуації. Але спілка адвокатів зазначає, що на практиці такі рішення ухвалюються рідко саме через відсутність встановлених ознак, які б дозволяли роботодавцям розраховувати на схвалення.

Другий механізм стосується підприємств, що працюють у сфері житлово-комунальних послуг. До них належать організації, які надають послуги централізованого постачання гарячої води, водопостачання, водовідведення, а також здійснюють управління побутовими відходами. Для таких підприємств граничний ліміт бронювання становить до 75% військовозобов’язаних працівників. Його визначає орган, який ухвалює рішення про критичність підприємства. Якщо при первинному визначенні критично важливого підприємства встановлено нижчий ліміт, компанії радять повторно звернутися до цього органу для перегляду відсотка.

Третій спосіб передбачений для підприємств, що розташовані на територіях можливих або активних бойових дій. Якщо юридична адреса та фактичне місце здійснення діяльності компанії відповідають переліку таких територій, підприємство може ініціювати підвищення ліміту бронювання до 100%.

Це стосується також територій, де ведуться бойові дії й продовжують функціонувати державні електронні інформаційні ресурси. Важливо, що для цієї категорії не повинна бути визначена дата завершення бойових дій.

Як підприємству забронювати 100% своїх працівників

Щоб отримати розширений ліміт у 100%, підприємство подає заяву до обласної або Київської міської військової адміністрації. Після розгляду звернення ця адміністрація повідомляє орган, який визначив підприємство критично важливим, а той, своєю чергою, через портал "Дія" вносить зміни про новий ліміт бронювання.

