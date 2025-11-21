Відео
Головна Військова економіка Чи впливає звільнення військовозобов’язаних на ліміт бронювання

Чи впливає звільнення військовозобов’язаних на ліміт бронювання

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 06:12
Оновлено: 13:42
Бронювання працівників — що робити підприємству якщо хтось звільнився
Працівники заводу. Фото ілюстративне: УНІАН

Після масових бронювань працівників на початку 2025 року багато підприємств зіткнулися з практичною проблемою: що відбувається з кількістю заброньованих військовозобов’язаних, якщо протягом року частина цих працівників звільняється? Чи зменшується ліміт автоматично, чи підприємство має щось робити, аби не втратити статус критично важливого? На практиці це питання спричинило різні трактування між держорганами.

Законодавчі нюанси пояснили юристи.

Читайте також:

Чи зменшується кількість заброньованих, якщо хтось звільняється

Як зазначають юристи, формально скорочення числа військовозобов’язаних працівників не є підставою для автоматичного анулювання вже виданих відстрочок. Пункт 31 Порядку бронювання військовозобов’язаних (постанова Кабміну №76 від 27.01.2023) прямо вказує: відстрочки зберігаються для тих працівників, які продовжують працювати на підприємстві.

Тобто, якщо половина заброньованих звільнилася, але інша частина продовжує працювати, їх бронювання залишається чинним, і окремих дій роботодавцю вчиняти не потрібно. Автоматичне скасування відстрочок не передбачене.

Водночас Міністерство оборони трактує норми інакше. Там вважають, що підприємство зобов’язане самостійно стежити за відповідністю кількості заброньованих до допустимого ліміту — не більше 50% військовозобов’язаних, які працюють у штаті.

Положення пункту 8 Порядку №76 визначає саме цей поріг, і Міноборони наполягає: якщо після звільнення працівників відсоток заброньованих відносно загальної кількості зростає, підприємство має або анулювати частину відстрочок, або взяти на роботу нових військовозобов’язаних, щоб вирівняти пропорцію.

Перевищення ліміту може створити ризик для підприємства: від втрати статусу критично важливого й до анулювання всіх виданих відстрочок без винятку.

Що рекомендують робити юристи підприємцям, щоб уникнути ризиків

Юристи радять не ігнорувати вимоги Міноборони, оскільки саме від них залежить збереження статусу критично важливого підприємства. Якщо після звільнення працівників частка заброньованих перевищила 50%, доцільно розглянути питання про анулювання бронювання для тих працівників, які потрапили понад ліміт. Якщо роботодавець приймає таке рішення, то надалі слід подати заяву через портал "Дія" згідно з підпунктом 8 пункту 31 Порядку №76.

Нагадаємо, інколи в громадян у військово-облікових документах не вказується звання. Чи може це стати причиною для відмови у бронюванні пояснювали юристи. 

Також читайте, як IT-компаніям дозволяють бронювати 100% персоналу від мобілізації. 

звільнення мобілізація бронювання підприємства ТЦК та СП Бронь від мобілізації
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
