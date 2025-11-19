Відео
У ВОД не вказане звання — чи може ТЦК відмовити у бронюванні

У ВОД не вказане звання — чи може ТЦК відмовити у бронюванні

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 00:30
Оновлено: 10:54
Бронювання працівників без звання — коли ТЦК може відмовити
Працівник ТЦК та СП спілкується з громадянином. Фото ілюстративне: Львівський ТЦК та СП

Відсутність зазначеного військового звання у даних військового обліку не створює перешкод для бронювання чи подальшого ведення облікових процедур підприємством. Тому не слід хвилюватися, якщо у графі військового звання у документах проставлено прочерк.

Таку інформацію надав юрист Юрій Айвазян.

Читайте також:

Чому у документах може стояти прочерк на військовому званні

Така ситуація виникає у багатьох громадян, яких ТЦК ставить на облік без проходження військової служби або за оновленими правилами, де дані можуть підтягуватися з різних реєстрів у неповному обсязі. Проте, відсутність звання не впливає на можливість оформити бронювання. Тому підприємство може подати документи в загальному порядку, і це не стане підставою для відмови.

Фахівець також зазначив, що після успішного бронювання немає необхідності додатково відвідувати ТЦК для внесення звання або уточнення відомостей. Такі дані можуть бути оновлені автоматично під час подальшої роботи з реєстрами або залишатися незаповненими без будь-яких ризиків для працівника чи підприємства.

Незаповнена графа не впливає на процедуру і не створює правових обмежень.

Нагадаємо, юристи пояснили, як подавати документи підприємствам, які хочуть отримати статус критичного у 2025-2026 роках. 

Також законознавці пояснили, що означає прочерк у графі про "ВЛК" та чи впливає це на заброньованих працівників. 

мобілізація бронювання ТЦК та СП Бронь від мобілізації військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
