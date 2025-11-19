Видео
В ВУД не указано звание — может ли ТЦК отказать в бронировании

Дата публикации 19 ноября 2025 00:30
обновлено: 10:54
Бронирование работников без звания — когда ТЦК может отказать
Работник ТЦК и СП общается с гражданином. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

Отсутствие указанного воинского звания в данных воинского учета не создает препятствий для бронирования или дальнейшего ведения учетных процедур предприятием. Поэтому не следует волноваться, если в графе воинского звания в документах проставлен прочерк.

Такую информацию предоставил юрист Юрий Айвазян.

Читайте также:

Почему в документах может стоять прочерк на воинском звании

Такая ситуация возникает у многих граждан, которых ТЦК ставит на учет без прохождения военной службы или по обновленным правилам, где данные могут подтягиваться из разных реестров в неполном объеме. Тем не менее, отсутствие звания не влияет на возможность оформить бронирование. Поэтому предприятие может подать документы в общем порядке, и это не станет основанием для отказа.

Специалист также отметил, что после успешного бронирования нет необходимости дополнительно посещать ТЦК для внесения звания или уточнения сведений. Такие данные могут быть обновлены автоматически при дальнейшей работе с реестрами или оставаться незаполненными без каких-либо рисков для работника или предприятия.

Незаполненная графа не влияет на процедуру и не создает правовых ограничений.

Напомним, юристы объяснили, как подавать документы предприятиям, которые хотят получить статус критического в 2025-2026 годах.

Также правоведы объяснили, что означает прочерк в графе о "ВЛК" и влияет ли это на забронированных работников.

мобилизация бронирование ТЦК и СП Бронь от мобилизации военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
