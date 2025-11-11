Бронирование есть, но ВЛК не было — какие возможные проблемы с ТЦК

Медосмотр мужчины. Фото архивное: УНИАН

Украинцы, которые имеют бронирование от мобилизации, часто интересуются, нужно ли им обязательно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и может ли ее отсутствие повлечь проблемы с ТЦК или полицией. Есть несколько юридических нюансов, могут ли человека объявить в розыск из-за того, что он не проходил ВВК.

Об этом сообщил юрист Михаил Степанов.

Реклама

Читайте также:

Может ли ТЦК объявить в розыск человека с бронированием из-за отсутствия ВВК

Юрист пояснил, что если лицо ранее не признавали "ограниченно годным" или "непригодным" к военной службе, то обязательного требования пройти ВВК перед бронированием нет.

Такая норма прямо не предусмотрена действующим законодательством, в частности Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров №1487 от 30 декабря 2022 года.

По словам Михаила Степанова, сам факт отсутствия данных о прохождении ВВК в системе "Резерв+" не означает, что человек находится в розыске или имеет нарушения. Если военнообязанный официально трудоустроен и уже получил бронирование, отсутствие отметки в графе "ВВК" не является основанием для привлечения к ответственности или задержания.

Как минимизировать риски получить штраф или отказ в продлении бронирования

Вместе с тем, юрист предостерегает, что на практике ТЦК могут действовать неправомерно, требуя дополнительных документов или направляя даже забронированных лиц на медицинскую комиссию. Чтобы избежать подобных ситуаций, он советует самостоятельно пройти ВВК по созданному в "Резерв+" направлению. Это поможет избежать потенциальных конфликтов с представителями ТЦК или полиции, а также упростит дальнейшее продление бронирования.

Юрист отмечает, что непрохождение ВВК по самостоятельно созданным направлением может расцениваться как нарушение правил воинского учета, что предусматривает административную ответственность. Поэтому, даже если формально обязанности проходить комиссию нет, пройти ее — в собственных интересах военнообязанного.

Напомним, юрист объяснил, что делать, если человека отправили на ВВК, но надлежащего медицинского обследования не было.

Также правоведы объяснили, исчезает ли обязанность проходить ВВК даже после уплаты штрафа ТЦК из-за просроченности сроков.