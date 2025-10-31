Штрафы от ТЦК - дает ли право уплата штрафа не проходить ВВК

Гражданин получает документы в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Если военнообязанный гражданин не прошел в установленный законом срок военно-врачебную комиссию, ТЦК имеет право его оштрафовать. Но даже после штрафа необходимость прохождения ВВК не исчезает.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

Штраф за непройденную ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых этапов процесса мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который не прошел ВВК и получил штраф от ТЦК.

Он поинтересовался, законно ли такое административное взыскание - и нужно ли ему после того, как оплатит этот штраф, все же проходить военно-врачебную комиссию.

"Человек не прошел ВВК в срок, установленный законодательством. Поэтому наложение штрафа — вполне законно", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Дмитрий Дончак.

Освобождает ли от ВВК уплаченный штраф

Юрист прокомментировал и ситуацию с военно-врачебной комиссией.

"Если после уплаты штрафа человек снова продолжит уклоняться от прохождения ВВК, то это уже будет квалифицироваться как новое правонарушение, и соответственно новый штраф", — отметил Дончак.

То есть, резюмировал адвокат, уплата штрафа не освобождает от обязанности пройти ВВК.

