Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Штраф ТЦК — можно ли не проходить ВВК

Штраф ТЦК — можно ли не проходить ВВК

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 06:30
обновлено: 19:45
Штрафы от ТЦК - дает ли право уплата штрафа не проходить ВВК
Гражданин получает документы в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Если военнообязанный гражданин не прошел в установленный законом срок военно-врачебную комиссию, ТЦК имеет право его оштрафовать. Но даже после штрафа необходимость прохождения ВВК не исчезает.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

Реклама
Читайте также:

Штраф за непройденную ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых этапов процесса мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который не прошел ВВК и получил штраф от ТЦК.

Он поинтересовался, законно ли такое административное взыскание - и нужно ли ему после того, как оплатит этот штраф, все же проходить военно-врачебную комиссию.

"Человек не прошел ВВК в срок, установленный законодательством. Поэтому наложение штрафа — вполне законно", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Дмитрий Дончак.

Освобождает ли от ВВК уплаченный штраф

Юрист прокомментировал и ситуацию с военно-врачебной комиссией.

"Если после уплаты штрафа человек снова продолжит уклоняться от прохождения ВВК, то это уже будет квалифицироваться как новое правонарушение, и соответственно новый штраф", — отметил Дончак.

То есть, резюмировал адвокат, уплата штрафа не освобождает от обязанности пройти ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

штраф мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации