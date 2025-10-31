Відео
Україна
Штраф ТЦК — чи можна не проходити ВЛК

Штраф ТЦК — чи можна не проходити ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 19:45
Штрафи від ТЦК - чи дає право сплата штрафу не проходити ВЛК
Громадянин отримує документи в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Якщо військовозобов’язаний громадянин не пройшов у встановлений законом строк військово-лікарську комісію, ТЦК має право його оштрафувати. Але навіть після штрафу необхідність проходження ВЛК не зникає.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

Штраф за непройдену ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових етапів процесу мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який не пройшов ВЛК і отримав штраф від ТЦК.

Він поцікавився, чи законним є таке адміністративне стягнення — і чи потрібно йому після того, як сплатить цей штраф, все ж проходити військово-лікарську комісію.

"Людина не пройшла ВЛК в термін, встановлений законодавством. Тому накладення штрафу — цілком законне", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.

Чи звільняє від ВЛК сплачений штраф

Юрист прокоментував і ситуацію із військово-лікарською комісію.

"Якщо після сплати штрафу людина знову продовжить ухилятися від проходження ВЛК, то це вже буде кваліфікуватися як нове правопорушення, і відповідно новий штраф", — зазначив Дончак.

Тобто, резюмував адвокат, сплата штрафу не звільняє від обов`язку пройти ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

штраф мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
