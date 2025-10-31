Штрафи від ТЦК - чи дає право сплата штрафу не проходити ВЛК

Штраф ТЦК — чи можна не проходити ВЛК
Якщо військовозобов’язаний громадянин не пройшов у встановлений законом строк військово-лікарську комісію, ТЦК має право його оштрафувати. Але навіть після штрафу необхідність проходження ВЛК не зникає.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.
Штраф за непройдену ВЛК
Військово-лікарська комісія є одним із ключових етапів процесу мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який не пройшов ВЛК і отримав штраф від ТЦК.
Він поцікавився, чи законним є таке адміністративне стягнення — і чи потрібно йому після того, як сплатить цей штраф, все ж проходити військово-лікарську комісію.
"Людина не пройшла ВЛК в термін, встановлений законодавством. Тому накладення штрафу — цілком законне", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.
Чи звільняє від ВЛК сплачений штраф
Юрист прокоментував і ситуацію із військово-лікарською комісію.
"Якщо після сплати штрафу людина знову продовжить ухилятися від проходження ВЛК, то це вже буде кваліфікуватися як нове правопорушення, і відповідно новий штраф", — зазначив Дончак.
Тобто, резюмував адвокат, сплата штрафу не звільняє від обов`язку пройти ВЛК.
