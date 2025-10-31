Штрафи від ТЦК - чи дає право сплата штрафу не проходити ВЛК

Громадянин отримує документи в ТЦК. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Якщо військовозобов’язаний громадянин не пройшов у встановлений законом строк військово-лікарську комісію, ТЦК має право його оштрафувати. Але навіть після штрафу необхідність проходження ВЛК не зникає.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

Штраф за непройдену ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових етапів процесу мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який не пройшов ВЛК і отримав штраф від ТЦК.

Він поцікавився, чи законним є таке адміністративне стягнення — і чи потрібно йому після того, як сплатить цей штраф, все ж проходити військово-лікарську комісію.

"Людина не пройшла ВЛК в термін, встановлений законодавством. Тому накладення штрафу — цілком законне", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.

Чи звільняє від ВЛК сплачений штраф

Юрист прокоментував і ситуацію із військово-лікарською комісію.

"Якщо після сплати штрафу людина знову продовжить ухилятися від проходження ВЛК, то це вже буде кваліфікуватися як нове правопорушення, і відповідно новий штраф", — зазначив Дончак.

Тобто, резюмував адвокат, сплата штрафу не звільняє від обов`язку пройти ВЛК.

