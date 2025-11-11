Відео
Бронювання і ВЛК — що робити, якщо у Резерв+ стоїть прочерк

Бронювання і ВЛК — що робити, якщо у Резерв+ стоїть прочерк

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 06:30
Оновлено: 10:37
Бронювання є, але ВЛК не було — які можливі проблеми з ТЦК
Медогляд чоловіка. Фото архівне: УНІАН

Українці, які мають бронювання від мобілізації, часто цікавляться, чи потрібно їм обов’язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) і чи може її відсутність спричинити проблеми з ТЦК або поліцією. Є кілька юридичних нюансів, чи можуть людину оголосити в розшук через те, що вона не проходила ВЛК.

Про це повідомив юрист Михайло Степанов. 

Читайте також:

Чи може ТЦК оголосити в розшук людину із бронюванням через відсутність ВЛК

Юрист пояснив, що якщо особу раніше не визнавали "обмежено придатною" або "непридатною" до військової служби, то обов’язкової вимоги пройти ВЛК перед бронюванням немає.

Така норма прямо не передбачена чинним законодавством, зокрема Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року.

За словами Михайла Степанова, сам факт відсутності даних про проходження ВЛК у системі "Резерв+" не означає, що людина перебуває у розшуку або має порушення. Якщо військовозобов’язаний офіційно працевлаштований і вже отримав бронювання, відсутність позначки у графі "ВЛК" не є підставою для притягнення до відповідальності чи затримання.

Як мінімізувати ризики отримати штраф чи відмову у продовженні бронювання

Разом з тим, юрист застерігає, що на практиці ТЦК можуть діяти неправомірно, вимагаючи додаткових документів або направляючи навіть заброньованих осіб на медичну комісію. Щоб уникнути подібних ситуацій, він радить самостійно пройти ВЛК за створеним у "Резерв+" направленням. Це допоможе уникнути потенційних конфліктів із представниками ТЦК чи поліції, а також спростить подальше продовження бронювання.

Юрист наголошує, що непроходження ВЛК за самостійно створеним направленням може розцінюватися як порушення правил військового обліку, що передбачає адміністративну відповідальність. Тому, навіть якщо формально обов’язку проходити комісію немає, пройти її — у власних інтересах військовозобов’язаного.

Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо людину відправили на ВЛК, але належного медичного обстеження не було.

Також законознавці пояснили, чи зникає обов'язок проходити ВЛК навіть після сплати штрафу ТЦК через простроченість термінів. 

мобілізація ВЛК ТЦК та СП Бронь від мобілізації Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
