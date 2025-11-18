Как продлить статус критически важного предприятия в 2025-2026 годах — новые правила

Работа на заводе. Фото иллюстративное: УНИАН

Предприятиям, учреждениям и организациям, имеющим статус критически важных, следует заблаговременно готовить пакет документов для продления этого статуса на переходный период 2025-2026 годов. Именно своевременность подачи документов и правильное соблюдение критериев позволяет избежать перерывов в бронировании персонала и задержек с принятием решений.

Как корректно подать документы предприятиям, чтобы их признали критическими объяснили юристы.

Как долго длится рассмотрение обращения о критичности предприятия

В соответствии с Критериями и Порядком определения критически важных предприятий, утвержденных постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года, орган, рассматривающий обращение, должен принять решение в течение десяти рабочих дней.

Впрочем, как объясняют юристы, на практике этот срок часто длиннее из-за нагрузки и объема представлений, поэтому эксперты рекомендуют обращаться примерно за месяц до завершения действующего срока критичности, особенно если речь идет о пересечении лет.

Кто именно принимает решение о статусе критичности предприятия

Решение о предоставлении или продлении статуса принимают разные органы в зависимости от сферы деятельности предприятия. Если это субъект, работающий в области государственной политики или национальной экономики, решение принимает соответствующий центральный орган исполнительной власти.

В случае коммунальных предприятий или компаний, работающих в сферах промышленности, энергетики, водоснабжения, транспорта, логистики, строительства, торговли или сельского хозяйства, документы рассматривают областные администрации, КГВА. Пакет документов подается в министерство или ОВА в зависимости от формы собственности и направления деятельности предприятия.

На что юристы советуют обратить внимание предпринимателям, которые хотят статус критичности

Отдельное внимание работодателям нужно уделить зарплатному критерию, который является обязательным для частного сектора. Норматив требует, чтобы средняя заработная плата за последний месяц превышала минимальную, умноженную на коэффициент 2,5.

При этом учитывается именно та минимальная зарплата, которая действовала в месяце формирования справки о среднем заработке. Это означает, что при подаче документов в январе 2026 года справка будет формироваться за декабрь 2025-го, а сравнение будет происходить с декабрьской минималкой.

Если же документы будут подаваться в феврале, расчет уже будет проводиться на основе нового размера минимальной зарплаты.

Законопроект №14000 предусматривает, что минимальная зарплата на 2026 год составит 8 647 грн. Следовательно, зарплатный критерий для частных предприятий в 2026 году должен быть не ниже 21 617,50 грн.

Становятся ли все сотрудники автоматически забронированными, если предприятие критическое

Относительно дальнейшего бронирования работников специалисты отмечают, что продление статуса критически важного предприятия не продлевает автоматически сроки действующих бронирований.

После завершения срока, указанного в предыдущем решении, работодателю необходимо подавать новый пакет документов на бронирование сотрудников.

