Новый закон бронирования работников 2025 — что нужно знать и какое право имеет ТЦК

Работники металлургического завода. Фото иллюстративное: REUTERS

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных работников, в частности тех мужчин, которые находятся в розыске территориальных центров комплектования или не имеют военного билета. Отныне их можно забронировать, но только в случае работы на предприятиях оборонного сектора. Изменилась и роль ТЦК — ранее существовали основания, которые позволяли отказывать в решении о брони.

Об этом сообщил адвокат Игорь Мунтяну.

Что именно изменилось в правилах бронирования

Как объясняет юрист, до июня 2024 года решение о бронировании принимало Министерство экономики, после чего территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) ставили работника на специальный воинский учет. Только после этого бронирование считалось завершенным.

Ранее ТЦК могли отказать во внесении работника на специальный учет, если обнаруживали ошибки в персональных данных, неверно указанную военно-учетную специальность или неточности в информации о предприятии. Из-за этого процесс часто затягивался на недели.

Могут ли теперь ТЦК отказать в бронировании

По новым правилам, подача на бронирование осуществляется через портал "Дія", а внесение работника на специальный воинский учет происходит автоматически. То есть территориальные центры уже не имеют права отказывать в бронировании.

Однако, как уточняет Игорь Мунтяну, подать работника на бронирование можно только при условии, что он находится на воинском учете, официально трудоустроен, имеет актуальные персональные данные и не находится в розыске. Если все эти условия выполнены, обращаться непосредственно в ТЦК больше не нужно.

Основная проблема, с которой сталкиваются предприятия, заключается в том, что часть квалифицированных специалистов не состоят на учете или нарушили правила его ведения. В таких случаях компании вообще не могут подать кандидатов на бронирование. Поэтому правительством и был принят законопроект №13335, который позволяет временно бронировать работников на 45 дней, несмотря на нарушение требований учета. Кроме того, недавно правительство увеличило лимит на бронирование персонала для критически важных предприятий, расположенных рядом с линией фронта. Если раньше разрешалось бронировать не более половины сотрудников, то теперь можно забронировать до 100% работников.

Какие предприятия могут бронировать нарушителей учета

Кроме того, юрист отметил, что новые правила действуют исключительно для тех предприятий, работающих на ОПК Украины. Другие же компании имеют право бронировать работников по установленным критериям без "поблажек".

