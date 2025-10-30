Видео
Розыск ТЦК — что грозит работникам и эмигрантам

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 00:30
обновлено: 16:06
Розыск уклонистов ТЦК - санкции против работников критически важных предприятий
Работники на заводе. Фото: Freepik

Если военнообязанного гражданина территориальный центр комплектования объявляет в розыск, то на него будут наложены определенные ограничения. Эти ограничения коснутся даже тех граждан, которые находятся за пределами Украины.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Бронирования не будет

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск любого гражданина, который нарушает правила воинского учета или срывает процесс мобилизации.

Этот процесс накладывает на лицо, объявленное в розыск, определенные ограничения, в частности, на работе.

"Военнообязанные, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы за предприятиями", — пояснили юристы.

Что ждет нарушителей воинского учета за рубежом

Кроме того, ограничения коснутся даже тех военнообязанных граждан Украины, которые находятся за границей.

"Мужчинам, которые находятся за рубежом, отказывают в оформлении паспортных документов", — говорится в материале.

Поэтому для того, чтобы получить документы и легально находиться на территории чужой страны, такому гражданину нужно решить вопрос с территориальным центром комплектования.

бронирование ТЦК и СП военнообязанные розыск эмиграция
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
