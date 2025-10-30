Розшук ухилянтів ТЦК - санкції проти працівників критично важливих підприємств

Працівники на заводі. Фото: Freepik

Якщо військовозобов’язаного громадянина територіальний центр комплектування оголошує у розшук, то на нього будуть накладені певні обмеження. Ці обмеження торкнуться навіть тих громадян, які перебувають за межами України.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Бронювання не буде

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук будь-якого громадянина, який порушує правила військового обліку чи зриває процес мобілізації.

Цей процес накладає на особу, оголошену у розшук, певні обмеження, зокрема, на роботі.

"Військовозобов’язані, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані за підприємствами", — пояснили юристи.

Що чекає на порушників військового обліку за кордоном

Крім того, обмеження торкнуться навіть тих військовозобов’язаних громадян України, які перебувають за кордоном.

"Чоловікам, які перебувають за кордоном, відмовляють в оформленні паспортних документів", — йдеться у матеріалі.

Тож для того, аби отримати документи і легально перебувати на території чужої країни, такому громадянину потрібно вирішити питання із територіальним центром комплектування.

