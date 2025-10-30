Відео
Україна
Розшук ТЦК — що загрожує працівникам і емігрантам

Розшук ТЦК — що загрожує працівникам і емігрантам

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 16:06
Розшук ухилянтів ТЦК - санкції проти працівників критично важливих підприємств
Працівники на заводі. Фото: Freepik

Якщо військовозобов’язаного громадянина територіальний центр комплектування оголошує у розшук, то на нього будуть накладені певні обмеження. Ці обмеження торкнуться навіть тих громадян, які перебувають за межами України.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Читайте також:

Бронювання не буде

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук будь-якого громадянина, який порушує правила військового обліку чи зриває процес мобілізації.

Цей процес накладає на особу, оголошену у розшук, певні обмеження, зокрема, на роботі.

"Військовозобов’язані, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані за підприємствами", — пояснили юристи.

Що чекає на порушників військового обліку за кордоном

Крім того, обмеження торкнуться навіть тих військовозобов’язаних громадян України, які перебувають за кордоном.

"Чоловікам, які перебувають за кордоном, відмовляють в оформленні паспортних документів", — йдеться у матеріалі.

Тож для того, аби отримати документи і легально перебувати на території чужої країни, такому громадянину потрібно вирішити питання із територіальним центром комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовозобов’язаний громадянин може перевірити свою персону на предмет розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи знімуть військовозобов’язаного громадянина з розшуку ТЦК після закінчення строку давності.

бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані розшук еміграція
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
