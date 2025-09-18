Розшук від ТЦК - коли закінчується строк і статус знімається

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: NV

Якщо у порушення правил військового обліку закінчується строк давності, то територіальний центр комплектування має зняти громадянина з розшуку. Але його можуть оголосити повторно, якщо порушення військового обліку триватиме.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Строки притягнення до відповідальності

Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук військовозобов’язаного громадянина, якщо той порушує правила військового обліку чи мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може розшук ТЦК бути анульованим після того, як закінчиться строк давності цього правопорушення.

"КУПаП має чіткі строки притягнення до адміністративної відповідальності. У разі спливу відповідного строку, штраф не може бути накладеним", — зазначив у відповіді юрист Сергій Богун.

А оскільки скасовується штраф за порушення, то і розшук має бути анульований.

Чи можливий повторний розшук

Разом з тим, додав Богун, зняття з розшуку після закінчення строку давності не означає, що ТЦК не розшукуватиме такого громадянина.

"Якщо Вас не притягували до адміністративної відповідальності – розшук повинні зняти. Проте Вас знову оголосять в розшук, якщо Ви порушуєте правила військового обліку", — зазначив юрист.

