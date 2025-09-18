Відео
Україна
Головна ТЦК Розшук ТЦК — чи знімуть його після строку давності

Розшук ТЦК — чи знімуть його після строку давності

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 00:30
Розшук від ТЦК - коли закінчується строк і статус знімається
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: NV

Якщо у порушення правил військового обліку закінчується строк давності, то територіальний центр комплектування має зняти громадянина з розшуку. Але його можуть оголосити повторно, якщо порушення військового обліку триватиме.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Строки притягнення до відповідальності

Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук військовозобов’язаного громадянина, якщо той порушує правила військового обліку чи мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може розшук ТЦК бути анульованим після того, як закінчиться строк давності цього правопорушення.

"КУПаП має чіткі строки притягнення до адміністративної відповідальності. У разі спливу відповідного строку, штраф не може бути накладеним", — зазначив у відповіді юрист Сергій Богун.

А оскільки скасовується штраф за порушення, то і розшук має бути анульований.

Чи можливий повторний розшук

Разом з тим, додав Богун, зняття з розшуку після закінчення строку давності не означає, що ТЦК не розшукуватиме такого громадянина.

"Якщо Вас не притягували до адміністративної відповідальності – розшук повинні зняти. Проте Вас знову оголосять в розшук, якщо Ви порушуєте правила військового обліку", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є найпоширеніші причини розшуку військовозобов’язаних територіальним центром комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
