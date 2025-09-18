Видео
Розыск ТЦК — снимут ли его после срока давности

Розыск ТЦК — снимут ли его после срока давности

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 00:30
Розыск от ТЦК - когда заканчивается срок и статус снимается
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: NV

Если у нарушения правил воинского учета заканчивается срок давности, то территориальный центр комплектования должен снять гражданина с розыска. Но его могут объявить повторно, если нарушение воинского учета будет продолжаться.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Сроки привлечения к ответственности

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск военнообязанного гражданина, если тот нарушает правила воинского учета или мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли розыск ТЦК быть аннулированным после того, как закончится срок давности этого правонарушения.

"КУоАП имеет четкие сроки привлечения к административной ответственности. В случае истечения соответствующего срока, штраф не может быть наложен", — отметил в ответе юрист Сергей Богун.

А поскольку отменяется штраф за нарушение, то и розыск должен быть аннулирован.

Возможен ли повторный розыск

Вместе с тем, добавил Богун, снятие с розыска по истечении срока давности не означает, что ТЦК не будет разыскивать такого гражданина.

"Если Вас не привлекали к административной ответственности - розыск должны снять. Однако Вас снова объявят в розыск, если Вы нарушаете правила воинского учета", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы самые распространенные причины розыска военнообязанных территориальным центром комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
