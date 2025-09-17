Причины розыска ТЦК - за что ТЦК объявляет военнообязанных в розыск

Сообщение о розыске в приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Существует несколько основных причин, когда территориальный центр комплектования объявляет военнообязанного гражданина в розыск. Это, в частности, игнорирование повесток от ТЦК.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

Розыск от ТЦК и задержание военнообязанного

Если военнообязанный гражданин нарушает правила воинского учета, его могут объявить в розыск.

Следствием этого будет административное задержание такого лица и принудительная доставка в территориальный центр комплектования.

Существует целый ряд нарушений воинского учета, когда гражданина объявляют в розыск ТЦК.

Это, в частности, непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства или непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы.

Основные причины объявления в розыск

Юристы назвали другие основные причины объявления военнообязанного гражданина в розыск ТЦК.

Это:

игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте учебы;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

неуточнение военно-учетных данных;

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу;

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Это самые основные причины для объявления розыска того или иного лица, но могут быть и другие.

