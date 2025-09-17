Причины розыска ТЦК - за что ТЦК объявляет военнообязанных в розыск

Розыск ТЦК — самые распространенные причины такого решения
Существует несколько основных причин, когда территориальный центр комплектования объявляет военнообязанного гражданина в розыск. Это, в частности, игнорирование повесток от ТЦК.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.
Розыск от ТЦК и задержание военнообязанного
Если военнообязанный гражданин нарушает правила воинского учета, его могут объявить в розыск.
Следствием этого будет административное задержание такого лица и принудительная доставка в территориальный центр комплектования.
Существует целый ряд нарушений воинского учета, когда гражданина объявляют в розыск ТЦК.
Это, в частности, непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства или непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы.
Основные причины объявления в розыск
Юристы назвали другие основные причины объявления военнообязанного гражданина в розыск ТЦК.
Это:
- игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте учебы;
- игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
- неуточнение военно-учетных данных;
- уклонение от воинского учета;
- уклонение от призыва на военную службу;
- уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.
Это самые основные причины для объявления розыска того или иного лица, но могут быть и другие.
