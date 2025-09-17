Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук ТЦК — найпоширеніші причини такого рішення

Розшук ТЦК — найпоширеніші причини такого рішення

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 06:30
Причини розшуку ТЦК - за що ТЦК оголошує військовозобов'язаних у розшук
Повідомлення про розшук у застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Існує кілька основних причин, коли територіальний центр комплектування оголошує військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це, зокрема, ігнорування повісток від ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

Реклама
Читайте також:

Розшук від ТЦК і затримання військовозобов’язаного

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушує правила військового обліку, його можуть оголосити у розшук.

Наслідком цього буде адміністративне затримання такої особи і примусове доставлення до територіального центру комплектування.

Існує ціла низка порушень військового обліку, коли громадянина оголошують у розшук ТЦК.

Це, зокрема, неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання чи неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання.

Основні причини оголошення у розшук

Юристи назвали інші основні причини оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук ТЦК.

Це:

  • ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
  • ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
  • неуточнення військово-облікових даних;
  • ухилення від військового обліку;
  • ухилення від призову на військову службу;
  • ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

Це найосновніші причини для оголошення розшуку тієї чи іншої особи, але можуть бути й інші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо вас розшукує ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

військовий призов повістки ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації