Причини розшуку ТЦК - за що ТЦК оголошує військовозобов'язаних у розшук

Розшук ТЦК — найпоширеніші причини такого рішення
Існує кілька основних причин, коли територіальний центр комплектування оголошує військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це, зокрема, ігнорування повісток від ТЦК.
Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.
Розшук від ТЦК і затримання військовозобов’язаного
Якщо військовозобов’язаний громадянин порушує правила військового обліку, його можуть оголосити у розшук.
Наслідком цього буде адміністративне затримання такої особи і примусове доставлення до територіального центру комплектування.
Існує ціла низка порушень військового обліку, коли громадянина оголошують у розшук ТЦК.
Це, зокрема, неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання чи неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання.
Основні причини оголошення у розшук
Юристи назвали інші основні причини оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук ТЦК.
Це:
- ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
- неуточнення військово-облікових даних;
- ухилення від військового обліку;
- ухилення від призову на військову службу;
- ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.
Це найосновніші причини для оголошення розшуку тієї чи іншої особи, але можуть бути й інші.
