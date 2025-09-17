Причини розшуку ТЦК - за що ТЦК оголошує військовозобов'язаних у розшук

Повідомлення про розшук у застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Існує кілька основних причин, коли територіальний центр комплектування оголошує військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це, зокрема, ігнорування повісток від ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте також:

Розшук від ТЦК і затримання військовозобов’язаного

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушує правила військового обліку, його можуть оголосити у розшук.

Наслідком цього буде адміністративне затримання такої особи і примусове доставлення до територіального центру комплектування.

Існує ціла низка порушень військового обліку, коли громадянина оголошують у розшук ТЦК.

Це, зокрема, неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання чи неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання.

Основні причини оголошення у розшук

Юристи назвали інші основні причини оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук ТЦК.

Це:

ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;

неуточнення військово-облікових даних;

ухилення від військового обліку;

ухилення від призову на військову службу;

ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

Це найосновніші причини для оголошення розшуку тієї чи іншої особи, але можуть бути й інші.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо вас розшукує ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.