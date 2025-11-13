Новий закон бронювання працівників 2025 — що треба знати і яке право має ТЦК

Працівники металургійного заводу. Фото ілюстративне: REUTERS

В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних працівників, зокрема тих чоловіків, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування або не мають військового квитка. Відтепер їх можна забронювати, але лише у разі роботи на підприємствах оборонного сектору. Змінилась й роль ТЦК — раніше існували підстави, які дозволяли відмовляти у рішенні про бронь.

Про це повідомив адвокат Ігор Мунтяну.

Що саме змінилося у правилах бронювання

Як пояснює юрист, до червня 2024 року рішення про бронювання ухвалювало Міністерство економіки, після чого територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ставили працівника на спеціальний військовий облік. Лише після цього бронювання вважалося завершеним.

Раніше ТЦК могли відмовити у внесенні працівника на спеціальний облік, якщо виявляли помилки у персональних даних, невірно зазначену військово-облікову спеціальність або неточності в інформації про підприємство. Через це процес часто затягувався на тижні.

Чи можуть тепер ТЦК відмовити у бронюванні

За новими правилами, подання на бронювання здійснюється через портал "Дія", а внесення працівника на спеціальний військовий облік відбувається автоматично. Тобто територіальні центри вже не мають права відмовляти у бронюванні.

Проте, як уточнює Ігор Мунтяну, подати працівника на бронювання можна лише за умови, що він перебуває на військовому обліку, офіційно працевлаштований, має актуальні персональні дані й не перебуває у розшуку. Якщо всі ці умови виконані, звертатися безпосередньо до ТЦК більше не потрібно.

Основна проблема, з якою стикаються підприємства, полягає в тому, що частина кваліфікованих фахівців не перебувають на обліку або порушили правила його ведення. У таких випадках компанії взагалі не можуть подати кандидатів на бронювання. Тому урядом й було ухвалено законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасово бронювати працівників на 45 днів попри порушення вимог обліку. Крім того, нещодавно уряд збільшив ліміт на бронювання персоналу для критично важливих підприємств, розташованих поруч із лінією фронту. Якщо раніше дозволялося бронювати не більше як половина співробітників, то тепер можна забронювати до 100% працівників.

Які підприємства можуть бронювати порушників обліку

Окрім того, юрист зауважив, що нові правила чинні виключно для тих підприємств, що працюють на ОПК України. Інші ж компанії мають право бронювати працівників за встановленими критеріями без "поблажок".

