Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Отсрочка для учителей-мужчин — кто и как ее будет получать

Отсрочка для учителей-мужчин — кто и как ее будет получать

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 06:27
обновлено: 03:43
Стали известны новые правила отсрочек для учителей — как их получить
Учитель в школе. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 ноября отсрочки для мужчин-педагогов теперь продлеваются автоматически. Обращение в территориальный центр комплектования (ТЦК) для этого не требуется.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на техническую поддержку электронной системы управления образованием.

Реклама
Читайте также:

Как теперь подтвердить отсрочку учителям

Как пояснили в поддержке журналистам, директора образовательных учреждений, работающих в системе АИКОМ-2, получили возможность подтвердить условия отсрочки педагога путем установления соответствующей отметки в электронном кабинете.

Реклама

Это может сделать только руководитель главного заведения или опорного заведения, но не руководители филиалов или администраторы. Важно помнить, что этот процесс предназначен исключительно для продолжения действующих отсрочек, а не для инициирования новых.

Для успешного продления отсрочки, карточка работника в системе должна содержать корректный РНОКПП и паспортные данные.

Реклама

Кто из педагогов может рассчитывать на отсрочку

Педагоги (преподаватели и учителя), которые работают в школах, училищах, колледжах, должны иметь нагрузку не менее 0,75 ставки по основному месту работы для получения отсрочки.

Кроме того, через процесс "Обновление информации" о работнике должен быть указан тип привлечения "полное привлечение".

Реклама

С 1 ноября подача заявок на отсрочки в ТЦК и СП не проводится. Освобождение от мобилизации можно оформить в приложении "Резерв+" или в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Напомним, в Украине уже стартовало автоматическое продление отсрочек. В течение 1 ноября продлили более 700 тысяч отсрочек.

Реклама

Также сообщалось, что в приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Теперь ее могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

учителя бронирование отсрочка ТЦК и СП школа преподаватели
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации