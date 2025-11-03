Стали известны новые правила отсрочек для учителей — как их получить

Учитель в школе. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 ноября отсрочки для мужчин-педагогов теперь продлеваются автоматически. Обращение в территориальный центр комплектования (ТЦК) для этого не требуется.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на техническую поддержку электронной системы управления образованием.

Читайте также:

Как теперь подтвердить отсрочку учителям

Как пояснили в поддержке журналистам, директора образовательных учреждений, работающих в системе АИКОМ-2, получили возможность подтвердить условия отсрочки педагога путем установления соответствующей отметки в электронном кабинете.

Это может сделать только руководитель главного заведения или опорного заведения, но не руководители филиалов или администраторы. Важно помнить, что этот процесс предназначен исключительно для продолжения действующих отсрочек, а не для инициирования новых.

Для успешного продления отсрочки, карточка работника в системе должна содержать корректный РНОКПП и паспортные данные.

Кто из педагогов может рассчитывать на отсрочку

Педагоги (преподаватели и учителя), которые работают в школах, училищах, колледжах, должны иметь нагрузку не менее 0,75 ставки по основному месту работы для получения отсрочки.

Кроме того, через процесс "Обновление информации" о работнике должен быть указан тип привлечения "полное привлечение".

С 1 ноября подача заявок на отсрочки в ТЦК и СП не проводится. Освобождение от мобилизации можно оформить в приложении "Резерв+" или в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Напомним, в Украине уже стартовало автоматическое продление отсрочек. В течение 1 ноября продлили более 700 тысяч отсрочек.

Также сообщалось, что в приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Теперь ее могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.