Як продовжити статус критично важливого підприємства у 2025–2026 роках — нові правила

Робота на заводі. Фото ілюстративне: УНІАН

Підприємствам, установам і організаціям, які мають статус критично важливих, варто завчасно готувати пакет документів для продовження цього статусу на перехідний період 2025–2026 років. Саме своєчасність подання документів і правильне дотримання критеріїв дозволяє уникнути перерв у бронюванні персоналу та затримок з ухваленням рішень.

Як коректно подати документи підприємствам, щоб їх визнали критичними пояснили юристи.

Реклама

Читайте також:

Як довго триває розгляд звернення про критичність підприємства

Відповідно до Критеріїв та Порядку визначення критично важливих підприємств, затверджених постановою Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року, орган, який розглядає звернення, має ухвалити рішення протягом десяти робочих днів.

Утім, як пояснюють юристи, на практиці цей строк часто є довшим через навантаження та обсяг подань, тому експерти рекомендують звертатися приблизно за місяць до завершення чинного строку критичності, особливо якщо мова йде про перетин років.

Хто саме ухвалює рішення про статус критичності підприємства

Рішення про надання або продовження статусу ухвалюють різні органи залежно від сфери діяльності підприємства. Якщо це суб’єкт, що працює у галузях державної політики або національної економіки, рішення приймає відповідний центральний орган виконавчої влади.

У випадку комунальних підприємств чи компаній, що працюють у сферах промисловості, енергетики, водопостачання, транспорту, логістики, будівництва, торгівлі чи сільського господарства, документи розглядають обласні адміністрації, КМВА. Пакет документів подається до міністерства або ОВА залежно від форми власності та напрямку діяльності підприємства.

На що юристи радять звернути увагу підприємцям, які хочуть статус критичності

Окрему увагу роботодавцям потрібно приділити зарплатному критерію, який є обов’язковим для приватного сектору. Норматив вимагає, щоб середня заробітна плата за останній місяць перевищувала мінімальну, помножену на коефіцієнт 2,5.

При цьому враховується саме та мінімальна зарплата, що діяла у місяці формування довідки про середній заробіток. Це означає, що під час подання документів у січні 2026 року довідка формуватиметься за грудень 2025-го, а порівняння відбуватиметься із грудневою мінімалкою.

Якщо ж документи подаватимуться у лютому, розрахунок уже проводитиметься на основі нового розміру мінімальної зарплати.

Законопроєкт №14000 передбачає, що мінімальна зарплата на 2026 рік становитиме 8 647 грн. Отже, зарплатний критерій для приватних підприємств у 2026 році має бути не нижчим за 21 617,50 грн.

Чи стають всі співробітники автоматично заброньованими, якщо підприємство критичне

Щодо подальшого бронювання працівників фахівці зазначають, що продовження статусу критично важливого підприємства не продовжує автоматично строки чинних бронювань.

Після завершення строку, зазначеного у попередньому рішенні, роботодавцю необхідно подавати новий пакет документів на бронювання співробітників.

Нагадаємо, в ТЦК висловились про ініціативу про бронювання військовозобов'язаних на 45 днів, якщо вони працюють на ОПК.

Адвокат пояснив, чи має право ТЦК відмовляти у бронюванні працівників.