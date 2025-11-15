У ТЦК пояснили, що думають про 45-денне бронювання — який позитив та недоліки

Військове виробництво. Ілюстративне фото: Nammo

Закон №4630-IX, який дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) на строк до 45 календарних днів, має свої сильні й слабі сторони. Звичайно, виграє ОПК, а от армія в невеличкому мінусі.

Таку думку в інтерв'ю "Главкому" висловив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

Як така бронь впливає на мобілізаційну готовність

Як відомо, протягом 45 днів ТЦК не мають права мобілізувати заброньованих чоловіків, навіть якщо вони порушили правила військового обліку, щоб вони мали змогу виправити всі бюрократичні питання з ТЦК. Така "бронь" надається лише раз на рік.

Як розповів Роман Істомін, процес бронювання відбувається без участі ТЦК, оскільки він повністю централізований та цифровізований через портал "Дія".

"Процес бронювання відбувається без участі ТЦК. Є підприємство... Закон визначає, яку частину з них можна забронювати – для когось це 50%, для когось 100%, залежно від сектору діяльності. Завдання керівника підприємства — оформити бронювання своїх працівників... Тому якихось спеціальних приготувань із нашого боку не потрібно: процес централізований і цифровізований", — пояснив він.

Відповідаючи на запитання про можливі ризики для мобілізаційної готовності, Роман Істомін наголосив, що в контексті оборонного сектору цей механізм є позитивним.

"Що стосується впливу 45-денного бронювання — усе залежить від контексту. Якщо мова йде про підприємства оборонного сектору, то, на мою думку, загалом це позитив. Так, армія може тимчасово недоотримати певну кількість мобілізованих, але держава отримає фахівців, які виробляють зброю, техніку чи забезпечують військо всім необхідним", — зазначив Істомін.

На його переконання, людина, яка робить важливу справу для фронту на своєму місці, часто приносить не менше користі, ніж боєць у строю.

Нагадаємо, в Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних, і тепер зміни стосуються навіть тих, хто перебуває у розшуку ТЦК або не має військового квитка.

Раніше ми також інформували, що роботодавцям дозволили бронювати частину працівників під час воєнного стану, зокрема деяких чоловіків молодше 25 років, які теж підлягають мобілізації.