Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Одну категорію чоловіків можуть забронювати до 25 років

Одну категорію чоловіків можуть забронювати до 25 років

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 06:25
Оновлено: 21:23
Бронювання 25-річних — кого можуть забронювати раніше
Бронювання молодих чоловіків. Фото: Unsplash

В Україні роботодавцям дозволено бронювати частину працівників під час дії воєнного стану. Зазвичай це чоловіки, починаючи з 25-річного віку, які підлягають мобілізації. Однак, є категорія осіб, яких можуть забронювати і в молодшому віці. 

Деталі Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Тарасенко. 

Реклама
Читайте також:

Бронювання 25-річних

"Бронювання можливе лише для військовозобов’язаних працівників. Особи до 25 років здебільшого належать до категорії призовників, а вони не підлягають бронюванню роботодавцем. Виняток — коли людина до 25 уже має статус військовозобов’язаного", — сказав Тарасенко. 

Адвокат пояснив, що бронювати в молодшому віці можуть, наприклад, офіцерів після кафедри військової підготовки чи строковиків після служби.

"Тоді бронювання проводиться на загальних підставах через роботодавця за Постановою № 76", — підсумував адвокат. 

Раніше ми писали про особливості працевлаштування і бронювання у листопаді

Також відомо, кому у листопаді нададуть бронювання від мобілізації.

військовий облік мобілізація бронювання ТЦК та СП
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації