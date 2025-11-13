Бронювання 25-річних — кого можуть забронювати раніше

Бронювання молодих чоловіків. Фото: Unsplash

В Україні роботодавцям дозволено бронювати частину працівників під час дії воєнного стану. Зазвичай це чоловіки, починаючи з 25-річного віку, які підлягають мобілізації. Однак, є категорія осіб, яких можуть забронювати і в молодшому віці.

Деталі Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Тарасенко.

Бронювання 25-річних

"Бронювання можливе лише для військовозобов’язаних працівників. Особи до 25 років здебільшого належать до категорії призовників, а вони не підлягають бронюванню роботодавцем. Виняток — коли людина до 25 уже має статус військовозобов’язаного", — сказав Тарасенко.

Адвокат пояснив, що бронювати в молодшому віці можуть, наприклад, офіцерів після кафедри військової підготовки чи строковиків після служби.

"Тоді бронювання проводиться на загальних підставах через роботодавця за Постановою № 76", — підсумував адвокат.

