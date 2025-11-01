Хто отримає бронювання від мобілізації в Україні в листопаді 2025 року

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

У листопаді деякі працівники в Україні можуть отримати бронювання від мобілізації. Йдеться про людей, які обіймають критично важливі посади на оборонних підприємствах або працюють в органах правопорядку.

Про це йдеться в матеріалі 24-го Каналу.

Хто підлягає бронюванню

Отримати бронювання можуть здебільшого працівники прокуратури, поліції, ДСНС, оборонних підприємств і ті, хто співпрацює з Міністерством оборони. Кого саме забронювати, вирішує та оформлює відповідні документи роботодавець.

Повістку можуть надіслати навіть заброньованому. У такому разі потрібно звернутися до ТЦК та СП і пред'явити документи, що підтверджують бронювання. Це необхідно для того, щоб у подальшому не потрапити в розшук і уникнути штрафування.

Нагадаємо, після припинення навчання студенти втрачають право на відстрочку. Щоправда, у відрахованих є шанс на отримання бронювання за місцем роботи.

Також ми повідомляли, що підприємства, які мають статус критично важливих і розташовані на прифронтових територіях, можуть забронювати всіх працівників. Зробити це можна, зокрема, на порталі "Дія".