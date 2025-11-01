Кто получит бронирование от мобилизации в Украине в ноябре 2025 года

Бронирование от мобилизации — кому предоставят в ноябре
В ноябре некоторые работники в Украине могут получить бронирование от мобилизации. Речь идет о людях, которые занимают критически важные должности на оборонных предприятиях или работают в органах правопорядка.
Об этом говорится в материале 24-го Канала.
Кто подлежит бронированию
Получить бронирование могут в основном работники прокуратуры, полиции, ГСЧС, оборонных предприятий и те, кто сотрудничает с Министерством обороны. Кого именно забронировать, решает и оформляет соответствующие документы работодатель.
Повестку могут прислать даже забронированному. В таком случае нужно обратиться в ТЦК и СП и предъявить документы, подтверждающие бронирование. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не попасть в розыск и избежать штрафования.
Напомним, после прекращения обучения студенты теряют право на отсрочку. Правда, у отчисленных есть шанс на получение бронирования по месту работы.
Также мы сообщали, что предприятия, которые имеют статус критически важных и расположены на прифронтовых территориях, могут забронировать всех работников. Сделать это можно, в частности, на портале "Дія".
Читайте Новини.LIVE!