Видео

Бронирование от мобилизации — кому предоставят в ноябре

Бронирование от мобилизации — кому предоставят в ноябре

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 07:30
обновлено: 10:13
Кто получит бронирование от мобилизации в Украине в ноябре 2025 года
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

В ноябре некоторые работники в Украине могут получить бронирование от мобилизации. Речь идет о людях, которые занимают критически важные должности на оборонных предприятиях или работают в органах правопорядка.

Об этом говорится в материале 24-го Канала.

Кто подлежит бронированию

Получить бронирование могут в основном работники прокуратуры, полиции, ГСЧС, оборонных предприятий и те, кто сотрудничает с Министерством обороны. Кого именно забронировать, решает и оформляет соответствующие документы работодатель.

Повестку могут прислать даже забронированному. В таком случае нужно обратиться в ТЦК и СП и предъявить документы, подтверждающие бронирование. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не попасть в розыск и избежать штрафования.

Напомним, после прекращения обучения студенты теряют право на отсрочку. Правда, у отчисленных есть шанс на получение бронирования по месту работы.

Также мы сообщали, что предприятия, которые имеют статус критически важных и расположены на прифронтовых территориях, могут забронировать всех работников. Сделать это можно, в частности, на портале "Дія".

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
