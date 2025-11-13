Видео
Одну категорию мужчин могут забронировать до 25 лет

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:25
обновлено: 21:23
Бронирование 25-летних — кого могут забронировать раньше
Бронирование молодых мужчин. Фото: Unsplash

В Украине работодателям разрешено бронировать часть работников во время действия военного положения. Обычно это мужчины, начиная с 25-летнего возраста, подлежащие мобилизации. Однако, есть категория лиц, которых могут забронировать и в более молодом возрасте.

Детали Новини.LIVE рассказал адвокат Игорь Тарасенко.

Бронирование 25-летних

"Бронирование возможно только для военнообязанных работников. Лица до 25 лет в основном относятся к категории призывников, а они не подлежат бронированию работодателем. Исключение — когда человек до 25 уже имеет статус военнообязанного", — сказал Тарасенко.

Адвокат обьяснил, что бронировать в младшем возрасте могут, например, офицеров после кафедры военной подготовки или срочников после службы.

"Тогда бронирование проводится на общих основаниях через работодателя по Постановлению № 76", — подытожил адвокат.

военный учет мобилизация бронирование ТЦК и СП
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
