Бронирование 25-летних — кого могут забронировать раньше

Бронирование молодых мужчин. Фото: Unsplash

В Украине работодателям разрешено бронировать часть работников во время действия военного положения. Обычно это мужчины, начиная с 25-летнего возраста, подлежащие мобилизации. Однако, есть категория лиц, которых могут забронировать и в более молодом возрасте.

Детали Новини.LIVE рассказал адвокат Игорь Тарасенко.

Бронирование 25-летних

"Бронирование возможно только для военнообязанных работников. Лица до 25 лет в основном относятся к категории призывников, а они не подлежат бронированию работодателем. Исключение — когда человек до 25 уже имеет статус военнообязанного", — сказал Тарасенко.

Адвокат обьяснил, что бронировать в младшем возрасте могут, например, офицеров после кафедры военной подготовки или срочников после службы.

"Тогда бронирование проводится на общих основаниях через работодателя по Постановлению № 76", — подытожил адвокат.

