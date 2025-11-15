Видео
Главная Военная экономика Бронирование на 45 дней — в ТЦК объяснили все плюсы и минусы

Бронирование на 45 дней — в ТЦК объяснили все плюсы и минусы

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 06:27
обновлено: 01:27
В ТЦК объяснили, что думают о 45-дневном бронировании — какой позитив и недостатки
Военное производство. Иллюстративное фото: Nammo

Закон №4630-IX, который позволяет бронировать работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на срок до 45 календарных дней, имеет свои сильные и слабые стороны. Конечно, выигрывает ОПК, а вот армия в небольшом минусе.

Такое мнение в интервью "Главкому" высказал представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

Читайте также:

Как такая бронь влияет на мобилизационную готовность

Как известно, в течение 45 дней ТЦК не имеют права мобилизовать забронированных мужчин, даже если они нарушили правила воинского учета, чтобы они имели возможность исправить все бюрократические вопросы с ТЦК. Такая "бронь" предоставляется только раз в год.

Как рассказал Роман Истомин, процесс бронирования происходит без участия ТЦК, поскольку он полностью централизован и цифровизирован через портал "Дія".

"Процесс бронирования происходит без участия ТЦК. Есть предприятие... Закон определяет, какую часть из них можно забронировать — для кого-то это 50%, для кого-то 100%, в зависимости от сектора деятельности. Задача руководителя предприятия — оформить бронирование своих работников... Поэтому каких-то специальных приготовлений с нашей стороны не нужно: процесс централизован и цифровизирован", — пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможных рисках для мобилизационной готовности, Роман Истомин отметил, что в контексте оборонного сектора этот механизм является положительным.

"Что касается влияния 45-дневного бронирования — все зависит от контекста. Если речь идет о предприятиях оборонного сектора, то, по моему мнению, в целом это позитив. Да, армия может временно недополучить определенное количество мобилизованных, но государство получит специалистов, которые производят оружие, технику или обеспечивают войско всем необходимым", — отметил Истомин.

По его убеждению, человек, который делает важное дело для фронта на своем месте, часто приносит не меньше пользы, чем боец в строю.

Напомним, в Украине обновили правила бронирования военнообязанных, и теперь изменения касаются даже тех, кто находится в розыске ТЦК или не имеет военного билета.

Ранее мы также информировали, что работодателям разрешили бронировать часть работников во время военного положения, в частности некоторых мужчин моложе 25 лет, которые тоже подлежат мобилизации.

армия военный учет мобилизация бронирование ТЦК и СП ВПК
Артем Кругленко - Редактор
Артем Кругленко
