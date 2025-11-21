Видео
Влияет ли увольнение военнообязанных на лимит бронирования

Влияет ли увольнение военнообязанных на лимит бронирования

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 06:12
обновлено: 13:42
Бронирование работников — что делать предприятию если кто-то уволился
Работники завода. Фото иллюстративное: УНИАН

После массовых бронирований работников в начале 2025 года многие предприятия столкнулись с практической проблемой: что происходит с количеством забронированных военнообязанных, если в течение года часть этих работников увольняется? Уменьшается ли лимит автоматически или предприятие должно что-то делать, чтобы не потерять статус критически важного? На практике этот вопрос вызвал различные трактовки между госорганами.

Законодательные нюансы объяснили юристы.

Уменьшается ли количество забронированных, если кто-то увольняется

Как отмечают юристы, формально сокращение числа военнообязанных работников не является основанием для автоматического аннулирования уже выданных отсрочек. Пункт 31 Порядка бронирования военнообязанных (постановление Кабмина №76 от 27.01.2023) прямо указывает: отсрочки сохраняются для тех работников, которые продолжают работать на предприятии.

То есть, если половина забронированных уволилась, но другая часть продолжает работать, их бронирование остается в силе, и отдельных действий работодателю совершать не нужно. Автоматическая отмена отсрочек не предусмотрена.

В то же время Министерство обороны трактует нормы иначе. Там считают, что предприятие обязано самостоятельно следить за соответствием количества забронированных к допустимому лимиту — не более 50% военнообязанных, работающих в штате.

Положение пункта 8 Порядка №76 определяет именно этот порог, и Минобороны настаивает: если после увольнения работников процент забронированных относительно общего количества растет, предприятие должно либо аннулировать часть отсрочек, либо взять на работу новых военнообязанных, чтобы выровнять пропорцию.

Превышение лимита может создать риск для предприятия: от потери статуса критически важного и до аннулирования всех выданных отсрочек без исключения.

Что рекомендуют делать юристы предпринимателям, чтобы избежать рисков

Юристы советуют не игнорировать требования Минобороны, поскольку именно от них зависит сохранение статуса критически важного предприятия. Если после увольнения работников доля забронированных превысила 50%, целесообразно рассмотреть вопрос об аннулировании бронирования для тех работников, которые попали сверх лимита. Если работодатель принимает такое решение, то в дальнейшем следует подать заявление через портал "Дія" согласно подпункту 8 пункта 31 Порядка №76.

Напомним, иногда у граждан в военно-учетных документах не указывается звание. Может ли это стать причиной для отказа в бронировании объясняли юристы.

Также читайте, как IT-компаниям позволяют бронировать 100% персонала от мобилизации.

увольнение мобилизация бронирование предприятия ТЦК и СП Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
