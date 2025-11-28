Как предприятиям повысить лимит бронирования более 50% - объяснение Порядка №76

Работа на заводе. Фото иллюстративное: УНИАН

Предприятия могут повысить базовый лимит бронирования военнообязанных работников более 50%. Порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабинета Министров №76, предусматривает стартовую границу в 50% для всех критически важных предприятий, но законодательство дает возможность расширить этот показатель при отдельных условиях.

Об этом сообщили в НААН.

Реклама

Читайте также:

Как предприятиям увеличить лимиты на бронь работников

Постановление определяет три возможных механизма увеличения количества работников, которые могут быть забронированы.

Первый — решение Министра обороны, которое позволяет повысить лимит более 50%. Хотя эта норма предусмотрена непосредственно в Порядке №76, никаких критериев или четкой процедуры принятия такого решения не установлено.

Это фактически означает, что ходатайство предприятия рассматривается индивидуально и зависит от внутренней оценки оборонного ведомства и конкретной ситуации. Но союз адвокатов отмечает, что на практике такие решения принимаются редко именно из-за отсутствия установленных признаков, которые бы позволяли работодателям рассчитывать на одобрение.

Второй механизм касается предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунальных услуг. К ним относятся организации, предоставляющие услуги централизованного снабжения горячей водой, водоснабжения, водоотведения, а также осуществляющие управление бытовыми отходами. Для таких предприятий предельный лимит бронирования составляет до 75% военнообязанных работников. Его определяет орган, который принимает решение о критичности предприятия. Если при первичном определении критически важного предприятия установлен более низкий лимит, компании советуют повторно обратиться в этот орган для пересмотра процента.

Третий способ предусмотрен для предприятий, расположенных на территориях возможных или активных боевых действий. Если юридический адрес и фактическое место осуществления деятельности компании соответствуют перечню таких территорий, предприятие может инициировать повышение лимита бронирования до 100%.

Это касается также территорий, где ведутся боевые действия и продолжают функционировать государственные электронные информационные ресурсы. Важно, что для этой категории не должна быть определена дата завершения боевых действий.

Как предприятию забронировать 100% своих работников

Чтобы получить расширенный лимит в 100%, предприятие подает заявление в областную или Киевскую городскую военную администрацию. После рассмотрения обращения эта администрация сообщает орган, который определил предприятие критически важным, а тот, в свою очередь, через портал "Дія" вносит изменения о новом лимите бронирования.

Напомним, юристы объяснили, влияют ли на лимиты для бронирования работников увольнения других. Также читайте, имеют ли право отказать человеку в бронировании, если у него не указано воинское звание в ВОД.