Работник с бронью с другой работы — что делать работодателю с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 06:30
Как обновлять воинский учет если работника забронировало другое предприятие
Документация. Фото иллюстративное: ГПСУ

Предприятия, которые ведут воинский учет, нередко сталкиваются с ситуацией, когда их работник имеет несколько мест работы, а бронирование от мобилизации он получает не по основному месту, а по совместительству. Поэтому у предпринимателей возникает вопрос, нужно ли сообщать ТЦК о брони работника с другой работы.

Об этом сообщает 7eminar.

Что делать работодателю, если работник уже имеет бронирование с другой работы

Юрист объяснил, что воинский учет в таком случае продолжается на общих основаниях. Предприятие по основному месту работы не освобождается от учетных процедур, однако оно должно внести уточнения в список персонального воинского учета.

В графе 14 указывается дата, до которой действует бронирование, с формулировкой "забронировано другим предприятием". Это позволяет вести корректный учет и избежать двойного бронирования.

Входит ли забронированный на другом предприятии работник в лимит на текущем предприятии

Также юрист отметил, что если основной работодатель сам формирует списки работников для бронирования, такой работник не включается в общее количество военнообязанных, которые могут быть забронированы в соответствии с пунктом 12 Порядка бронирования, утвержденного Постановлением Кабмина №76. Это важно с учетом установленных квот, ведь предприятие не может бронировать больше работников, чем позволяет норматив.

Нужно ли уведомлять ТЦК о бронировании работника другим предприятием

Отдельно специалист подчеркнул, что уведомлять ТЦК о факте бронирования, выданном другим работодателем, предприятие не обязано. Сейчас ни один нормативно-правовой акт, регулирующий ведение воинского учета и процедуры бронирования, не содержит требования информировать ТЦК о бронировании, оформленные другими предприятиями. Достаточно лишь указать эту информацию во внутреннем военно-учетном документе.

Также адвокат объяснил, какими способами предприятие может добиться повышения лимита для бронирования работников.

Отдельно юристы объяснили, что происходит с лимитом для забронированных работников, если кто-то увольняется.

сотрудники бронирование предприятия предприниматели ТЦК и СП Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
