Главная ТЦК Бронь на работе — достаточно ли для ТЦК бумажного документа

Бронь на работе — достаточно ли для ТЦК бумажного документа

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 00:30
Бронирование на работе - какие бумажный документ нужны
Группа оповещения ТЦК проверяет документы. Фото: "Кременчугский телеграф"

Бронирование, оформленное на работе, сохраняет силу даже в ситуации, когда забронированный работник имеет при себе только бумажный документ. Но, вместе с тем, важно проконтролировать внесение такого гражданина в специальный учет ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Бумажный документ о бронировании — хватит ли

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.

Мужчина рассказал, что он имеет только бумажный бланк, свидетельствующий об имеющемся бронировании, и поинтересовался, достаточно ли такого документа будет для группы оповещения территориального центра комплектования.

"Достаточно, однако, Вам нужно, чтобы в Реестре отображались данные об оформлении отсрочки", — подчеркнул, комментируя ситуацию для гражданина, адвокат Юрий Айвазян.

Он добавил, что это будет означать — гражданин находится на специальном учете в ТЦК, то есть имеет действующее бронирование.

Куда должна быть внесена информация о бронировании

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил правомерность такого документа о бронировании.

"Но обязательно надо проследить за тем, чтобы факт бронирования был внесен в Реестр "Оберег", — отметил юрист.

Кирда добавил, что для этого можно обратиться в отдел кадров на предприятии.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию для продления действия бронирования от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, когда могут возникнуть проблемы у забронированного гражданина, который не имеет пройденной вовремя ВВК.

сотрудники бронирование ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
