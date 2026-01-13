Бронирование на работе - какие бумажный документ нужны

Бронь на работе — достаточно ли для ТЦК бумажного документа
Бронирование, оформленное на работе, сохраняет силу даже в ситуации, когда забронированный работник имеет при себе только бумажный документ. Но, вместе с тем, важно проконтролировать внесение такого гражданина в специальный учет ТЦК.
Бумажный документ о бронировании — хватит ли
К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.
Мужчина рассказал, что он имеет только бумажный бланк, свидетельствующий об имеющемся бронировании, и поинтересовался, достаточно ли такого документа будет для группы оповещения территориального центра комплектования.
"Достаточно, однако, Вам нужно, чтобы в Реестре отображались данные об оформлении отсрочки", — подчеркнул, комментируя ситуацию для гражданина, адвокат Юрий Айвазян.
Он добавил, что это будет означать — гражданин находится на специальном учете в ТЦК, то есть имеет действующее бронирование.
Куда должна быть внесена информация о бронировании
Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил правомерность такого документа о бронировании.
"Но обязательно надо проследить за тем, чтобы факт бронирования был внесен в Реестр "Оберег", — отметил юрист.
Кирда добавил, что для этого можно обратиться в отдел кадров на предприятии.
