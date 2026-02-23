Отсутствие данных о непригодности в Резерв+, что должен сделать ТЦК

Непригоден, а в "Резерв+" данных нет — что делать
Непригодность гражданина к военной службе должна быть отображена в приложении "Резерв+". Если же эти данные в "Резерв+" не отображаются, гражданин должен обратиться к ТЦК как оператору этого приложения.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
В "Резерв+" нет информации о непригодности
После изменений в законодательстве в Украине перестали выдавать бумажные военно-учетные документы.
Единственным современным военно-учетным документом стал электронный, в виде мобильного приложения "Резерв+".
Но у некоторых граждан в профиле на "Резерв+" случаются проблемы с неточностью данных или неполной информацией.
К юристам обратился гражданин, который объяснил, что в "Резерв+" не были внесены данные о его непригодности к военной службе — и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.
"Вас должны были исключить с учета еще после утверждения свидетельства о болезни. Если этого не сделали - то ТЦК проявили бездействие", — так прокомментировал ситуацию юрист Владислав Дерий.
"Рекомендую Вам перевести общение с ними в юридическую плоскость", — подчеркнул Дерий.
Действия непригодного гражданина — надо ли идти в ТЦК
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что надо сделать в такой ситуации и стоит ли вообще посещать территориальный центр комплектования.
"Обратитесь в ТЦК, как администратора "Резерв+", с заявлением о внесении изменений в имеющуюся информацию", — подчеркнул Айвазян.
Он добавил, что в случае отказа территориального центра комплектования, гражданин имеет право обратиться в суд.
Напомним, мы ранее писали о том, какие действия должен сделать руководитель предприятия, если у его работника в "Резерв+" не отображается информация о бронировании.
В такой ситуации необходимо направить официальное письмо в ТЦК с просьбой исправить ситуацию.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли исправить неточные данные в "Резерв+", данные, в которых гражданин указан годным к военной службе, но это не соответствует реальному состоянию.
Это можно сделать в формате запроса ТЦК — как в бумажной, так и в электронной форме.
