Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Непригоден, а в "Резерв+" данных нет — что делать

Непригоден, а в "Резерв+" данных нет — что делать

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 00:30
Отсутствие данных о непригодности в Резерв+, что должен сделать ТЦК
Работник ТЦК, оператора "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Непригодность гражданина к военной службе должна быть отображена в приложении "Резерв+". Если же эти данные в "Резерв+" не отображаются, гражданин должен обратиться к ТЦК как оператору этого приложения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

В "Резерв+" нет информации о непригодности

После изменений в законодательстве в Украине перестали выдавать бумажные военно-учетные документы.

Единственным современным военно-учетным документом стал электронный, в виде мобильного приложения "Резерв+".

Но у некоторых граждан в профиле на "Резерв+" случаются проблемы с неточностью данных или неполной информацией.

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что в "Резерв+" не были внесены данные о его непригодности к военной службе — и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Вас должны были исключить с учета еще после утверждения свидетельства о болезни. Если этого не сделали - то ТЦК проявили бездействие", — так прокомментировал ситуацию юрист Владислав Дерий.

"Рекомендую Вам перевести общение с ними в юридическую плоскость", — подчеркнул Дерий.

Действия непригодного гражданина — надо ли идти в ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что надо сделать в такой ситуации и стоит ли вообще посещать территориальный центр комплектования.

"Обратитесь в ТЦК, как администратора "Резерв+", с заявлением о внесении изменений в имеющуюся информацию", — подчеркнул Айвазян.

Он добавил, что в случае отказа территориального центра комплектования, гражданин имеет право обратиться в суд.

Напомним, мы ранее писали о том, какие действия должен сделать руководитель предприятия, если у его работника в "Резерв+" не отображается информация о бронировании.

В такой ситуации необходимо направить официальное письмо в ТЦК с просьбой исправить ситуацию.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли исправить неточные данные в "Резерв+", данные, в которых гражданин указан годным к военной службе, но это не соответствует реальному состоянию.

Это можно сделать в формате запроса ТЦК — как в бумажной, так и в электронной форме.

ТЦК и СП военнообязанные военная служба временно непригоден Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации