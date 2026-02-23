Отсутствие данных о непригодности в Резерв+, что должен сделать ТЦК

Работник ТЦК, оператора "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Непригодность гражданина к военной службе должна быть отображена в приложении "Резерв+". Если же эти данные в "Резерв+" не отображаются, гражданин должен обратиться к ТЦК как оператору этого приложения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

В "Резерв+" нет информации о непригодности

После изменений в законодательстве в Украине перестали выдавать бумажные военно-учетные документы.

Единственным современным военно-учетным документом стал электронный, в виде мобильного приложения "Резерв+".

Но у некоторых граждан в профиле на "Резерв+" случаются проблемы с неточностью данных или неполной информацией.

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что в "Резерв+" не были внесены данные о его непригодности к военной службе — и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Вас должны были исключить с учета еще после утверждения свидетельства о болезни. Если этого не сделали - то ТЦК проявили бездействие", — так прокомментировал ситуацию юрист Владислав Дерий.

"Рекомендую Вам перевести общение с ними в юридическую плоскость", — подчеркнул Дерий.

Действия непригодного гражданина — надо ли идти в ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что надо сделать в такой ситуации и стоит ли вообще посещать территориальный центр комплектования.

"Обратитесь в ТЦК, как администратора "Резерв+", с заявлением о внесении изменений в имеющуюся информацию", — подчеркнул Айвазян.

Он добавил, что в случае отказа территориального центра комплектования, гражданин имеет право обратиться в суд.

Напомним, мы ранее писали о том, какие действия должен сделать руководитель предприятия, если у его работника в "Резерв+" не отображается информация о бронировании.

В такой ситуации необходимо направить официальное письмо в ТЦК с просьбой исправить ситуацию.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли исправить неточные данные в "Резерв+", данные, в которых гражданин указан годным к военной службе, но это не соответствует реальному состоянию.

Это можно сделать в формате запроса ТЦК — как в бумажной, так и в электронной форме.