Незаконный розыск ТЦК - инструкция действий

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск без каких-то очевидных причин, он может обжаловать такое решение территориального центра комплектования. Юристы объяснили, как именно это сделать.

Розыск ТЦК без повесток и штрафов

Территориальный центр комплектования имеет право объявить того или иного военнообязанного гражданина в розыск. Причиной объявления в розыск является нарушение правил воинского учета или процесса всеобщей мобилизации.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который рассказал, что ТЦК объявил его в розыск. При этом, отметил мужчина, повестка ему не приходила, штрафа в "Резерв+" нет и не объяснена причина розыска.

Гражданин поинтересовался, почему так происходит и как ему решить эту ситуацию. "Ситуация, когда в приложении "Резерв+" появляется статус "в розыске" без видимых причин (штрафов или полученных повесток), сейчас случается довольно часто", — признал в комментарии к этой ситуации юрист Владислав Дерий.

Как сняться с непонятного розыска

Юрист объяснил, что надо делать гражданину, чтобы отменить такой розыск. "Зайдите на почтовое отделение по месту регистрации, спросите, не было ли рекомендованных писем от ТЦК", — посоветовал Дерий.

После этого, подчеркнул юрист, надо подать электронный запрос в ТЦК с требованием объяснить причины внесения в базу розыска. "Это безопаснее, чем идти лично, если Вы не имеете отсрочки", — пояснил Владислав Дерий.

Существует еще один вариант решения проблемы, отметил юрист. "Попробуйте написать в поддержку "Резерв+" (через чат-бот в Telegram/Viber), иногда они могут подсказать, не системный ли это сбой", — подчеркнул Дерий.

