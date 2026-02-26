Розшук ТЦК - як отримати бронювання

Перевірка документів щодо розшук ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Сфера-ТВ". Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук ТЦК в період перебронювання, оформити нову бронь без зняття з розшуку неможливо. Юристи пояснили, які варіанти вирішення цієї проблеми існують на практиці.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання і перебронювання

Бронювання — це процес відстрочки від мобілізації для працівників критично важливих для функціонування вітчизняної економіки підприємств та організацій.

Бронювання не у всіх випадках є безстроковим, тож частині громадян доводиться проходити процедуру перебронювання.

До юристів звернувся такий громадянин, який зазначив, що йому у січні виповнилося 25 років, його забронювали, але у лютому, саме в період перебронювання, коли стара бронь уже не діяла, а нова ще не набула чинності, територіальний центр комплектування подав його у розшук.

Чоловік поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Далі для бронювання потрібно знятися з розшуку: або визнавати правопорушення через Резерв+ та сплачувати штраф у сумі 8500 гривень, або ж оскаржувати розшук до адміністративного суду", — підкреслив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Два варіанти вирішення проблеми

Інші юристи також наголосили на тому, що у такій ситуації є кілька варіантів розвитку подій.

"Найпростіший спосіб — подача заяви про визнання правопорушення", — зазначив адвокат В’ячеслав Кирда.

Юрист Владислав Дерій наголосив, що без зняття розшуку вирішити це питання неможливо.

"На жаль, для того щоб оформити бронювання, потрібно знімати розшук. Найшвидший спосіб — сплатити 8500 грн через "Резерв+". Довший — оскаржувати розшук в адміністративному або судовому порядку", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго може тривати розшук територіальним центром комплектування порушника військового обліку.

Юристи наголосили, що автоматично, після закінчення термінів, з розшуку громадянин все ж не може бути знятий.

Додамо, ми повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Можна,зокрема, звернутися до найближчого відділення поліції та подати запит про наявність розшуку щодо конкретної особи, але для цього необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу.