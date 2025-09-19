Відео
Розшук ТЦК при уточнених даних — що робити

Дата публікації: 19 вересня 2025 06:30
Розшук від ТЦК - чи можуть розшукувати громадянина, який уточнив дані
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо громадянина, який вчасно уточнив військово-облікові дані, все одно оголосили у розшук з цієї причини, він має вирішити це питання із територіальним центром комплектування. Інакше рано чи пізно поліцейські з групи оповіщення можуть затримати громадянина і доправити до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук ТЦК попри уточнені дані

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він у свій час, як вимагав новий закон про мобілізацію, уточнив військово-облікові дані.

Але навіть після цього він опинився у списку тих, кого розшукують на вимогу територіального центру комплектування.

Чоловік поцікавився, чи треба йому йти в ТЦК і вирішувати питання, зокрема, якщо у нього є чинна відстрочка від мобілізації.

"Якщо не вирішувати це питання, то рано чи пізно працівники Нацполіції доставлять Вас у ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба іти в ТЦК для вирішення питання

Юрист пояснив, чи можна вирішити проблему з розшуком без візиту до ТЦК.

"Не маєте бажання йти до військкомату — можна спробувати вирішити питання дистанційно шляхом листування з ТЦК", — наголосив Айвазян.

Щодо можливих ризиків мобілізації, то, підкреслив адвокат, ситуація є неоднозначною, але загалом позитивною для громадянина.

"Залежить виключно від ТЦК. В цілому із оформленою відстрочкою Вам нічого не загрожує", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, за які порушення загрожує чоловікам розшук ТЦК.

персональні дані військовий облік ТЦК та СП розшук Нацполіція
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
