Розшук від ТЦК - чи можуть розшукувати громадянина, який уточнив дані

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо громадянина, який вчасно уточнив військово-облікові дані, все одно оголосили у розшук з цієї причини, він має вирішити це питання із територіальним центром комплектування. Інакше рано чи пізно поліцейські з групи оповіщення можуть затримати громадянина і доправити до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук ТЦК попри уточнені дані

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він у свій час, як вимагав новий закон про мобілізацію, уточнив військово-облікові дані.

Але навіть після цього він опинився у списку тих, кого розшукують на вимогу територіального центру комплектування.

Чоловік поцікавився, чи треба йому йти в ТЦК і вирішувати питання, зокрема, якщо у нього є чинна відстрочка від мобілізації.

"Якщо не вирішувати це питання, то рано чи пізно працівники Нацполіції доставлять Вас у ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба іти в ТЦК для вирішення питання

Юрист пояснив, чи можна вирішити проблему з розшуком без візиту до ТЦК.

"Не маєте бажання йти до військкомату — можна спробувати вирішити питання дистанційно шляхом листування з ТЦК", — наголосив Айвазян.

Щодо можливих ризиків мобілізації, то, підкреслив адвокат, ситуація є неоднозначною, але загалом позитивною для громадянина.

"Залежить виключно від ТЦК. В цілому із оформленою відстрочкою Вам нічого не загрожує", — резюмував Юрій Айвазян.

