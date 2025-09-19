Видео
Розыск ТЦК при уточненных данных — что делать

Розыск ТЦК при уточненных данных — что делать

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:30
Розыск от ТЦК - могут ли разыскивать гражданина, который уточнил данные
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Если гражданина, который вовремя уточнил военно-учетные данные, все равно объявили в розыск по этой причине, он должен решить этот вопрос с территориальным центром комплектования. Иначе рано или поздно полицейские из группы оповещения могут задержать гражданина и доставить в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Розыск ТЦК несмотря на уточненные данные

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он в свое время, как требовал новый закон о мобилизации, уточнил военно-учетные данные.

Но даже после этого он оказался в списке тех, кого разыскивают по требованию территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, надо ли ему идти в ТЦК и решать вопрос, в частности, если у него есть действующая отсрочка от мобилизации.

"Если не решать этот вопрос, то рано или поздно работники Нацполиции доставят Вас в ТЦК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли идти в ТЦК для решения вопроса

Юрист объяснил, можно ли решить проблему с розыском без визита в ТЦК.

"Нет желания идти в военкомат — можно попробовать решить вопрос дистанционно путем переписки с ТЦК", — отметил Айвазян.

Что касается возможных рисков мобилизации, то, подчеркнул адвокат, ситуация неоднозначна, но в целом положительная для гражданина.

"Зависит исключительно от ТЦК. В целом с оформленной отсрочкой Вам ничего не грозит", — резюмировал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, за какие нарушения грозит мужчинам розыск ТЦК.

личные данные военный учет ТЦК и СП розыск Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
