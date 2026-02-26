Видео
Україна
Главная ТЦК Розыск ТЦК перед перебронированием — как получить бронь

Розыск ТЦК перед перебронированием — как получить бронь

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 05:29
Как получить бронирование, если тебя объявили в розыск ТЦК
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Сфера-ТВ". Коллаж: Новини.LIVE

Гражданина, у которого старая бронь закончилась, а новую еще не успели оформить, могут объявить в розыск ТЦК. Юристы рассказали, что существует несколько вариантов решения этой проблемы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Перебронирование и розыск ТЦК

Бронирование — это процесс отсрочки от мобилизации для работников критически важных для функционирования отечественной экономики предприятий и организаций.

Бронирование не во всех случаях является бессрочным, поэтому части граждан приходится проходить процедуру перебронирования.

К юристам обратился такой гражданин, который отметил, что ему в январе исполнилось 25 лет, его забронировали, но в феврале, именно в период перебронирования, когда старая бронь уже не действовала, а новая еще не вступила в силу, территориальный центр комплектования подал его в розыск.

Мужчина поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Далее для бронирования нужно сняться с розыска: или признавать правонарушение через Резерв+ и платить штраф в сумме 8500 гривен, или же обжаловать розыск в административном суде", — подчеркнул в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Как решить проблему с розыском ТЦК перед новой броней

Другие юристы также отметили, что в такой ситуации есть несколько вариантов развития событий.

"Самый простой способ — подача заявления о признании правонарушения", — отметил адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист Владислав Дерий отметил, что без снятия розыска решить этот вопрос невозможно.

"К сожалению, для того чтобы оформить бронирование, нужно снимать розыск. Самый быстрый способ — оплатить 8500 грн через "Резерв+". Более долгий — обжаловать розыск в административном или судебном порядке", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ТЦК на поиск нарушителя воинского учета.

Этот период не является очень долгим, но по его истечении гражданин все равно должен явиться в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие варианты проверить свою персону на предмет розыска ТЦК существуют.

Это можно, в частности, сделать дистанционно, через "Резерв+" или на портале "Дія".

штраф бронирование ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
