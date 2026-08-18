Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка еще рабочая: почему пришло уведомление от ТЦК о розыске

Отсрочка еще рабочая: почему пришло уведомление от ТЦК о розыске

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 21:40
Оформленная отсрочка: почему в Резерв+ светится розыск
Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Появление уведомления "Вас разыскивает ТЦК" в мобильном приложении «Резерв+» может произойти даже у тех, кто имеет оформленную действующую отсрочку. Такое уведомление свидетельствует о фиксации правонарушения со стороны военнообязанного. Ведомство имеет право инициировать даже принудительную доставку гражданина для составления протокола и в том случае, если у человека есть действующий статус, освобождающий от призыва.

Такое разъяснение дало Министерство обороны Украины, о чем сообщает Новини.LIVE.

Почему при наличии отсрочки ТЦК может объявить в розыск

Появление в мобильном приложении "Резерв+" отметки "Вас разыскивает ТЦК" свидетельствует о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки официально зафиксировал факт нарушения правил воинского учета. После регистрации этого правонарушения ТЦК и СП направляет соответствующий запрос в органы Национальной полиции Украины, чтобы правоохранители разыскали и доставили гражданина в военкомат для дальнейшего составления административного протокола.

Наличие действующей отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации не гарантирует защиты от подобного статуса в системе. Предоставленный лицу такой статус отсрочки автоматически не снимает с него ответственности за несоблюдение установленных норм и обязанностей по ведению воинского учета.

Если военнообязанный считает внесенное в электронную базу сообщение о розыске ошибочным или не согласен с такой позицией органов военного управления, ему необходимо лично обратиться для выяснения обстоятельств в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Как сообщал ранее Новини.LIVE, безосновательное внесение военнообязанного в базы розыска ТЦК подлежит официальному обжалованию. Юристы подчеркивают: если явных нарушений со стороны гражданина не было, такое решение можно отменить путем подачи соответствующих жалоб в вышестоящие инстанции или в судебном порядке.

Оформив отсрочку от призыва, гражданин получает законное право не проходить военно-медицинскую комиссию. Попытки ТЦК оштрафовать за отказ от медосмотра в этот период являются неправомерными.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП розыск
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации