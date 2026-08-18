Оформленная отсрочка: почему в Резерв+ светится розыск

Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Появление уведомления "Вас разыскивает ТЦК" в мобильном приложении «Резерв+» может произойти даже у тех, кто имеет оформленную действующую отсрочку. Такое уведомление свидетельствует о фиксации правонарушения со стороны военнообязанного. Ведомство имеет право инициировать даже принудительную доставку гражданина для составления протокола и в том случае, если у человека есть действующий статус, освобождающий от призыва.

Такое разъяснение дало Министерство обороны Украины, о чем сообщает Новини.LIVE.

Почему при наличии отсрочки ТЦК может объявить в розыск

Появление в мобильном приложении "Резерв+" отметки "Вас разыскивает ТЦК" свидетельствует о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки официально зафиксировал факт нарушения правил воинского учета. После регистрации этого правонарушения ТЦК и СП направляет соответствующий запрос в органы Национальной полиции Украины, чтобы правоохранители разыскали и доставили гражданина в военкомат для дальнейшего составления административного протокола.

Наличие действующей отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации не гарантирует защиты от подобного статуса в системе. Предоставленный лицу такой статус отсрочки автоматически не снимает с него ответственности за несоблюдение установленных норм и обязанностей по ведению воинского учета.

Если военнообязанный считает внесенное в электронную базу сообщение о розыске ошибочным или не согласен с такой позицией органов военного управления, ему необходимо лично обратиться для выяснения обстоятельств в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Как сообщал ранее Новини.LIVE, безосновательное внесение военнообязанного в базы розыска ТЦК подлежит официальному обжалованию. Юристы подчеркивают: если явных нарушений со стороны гражданина не было, такое решение можно отменить путем подачи соответствующих жалоб в вышестоящие инстанции или в судебном порядке.

Оформив отсрочку от призыва, гражданин получает законное право не проходить военно-медицинскую комиссию. Попытки ТЦК оштрафовать за отказ от медосмотра в этот период являются неправомерными.