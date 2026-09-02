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ТЦК не дает отсрочку многодетным отчимам: юрист назвал три нюанса

Ua ru
2 сентября 2026 21:40
ТЦК отказывает в отсрочке многодетным родителям: объяснение юриста
Оформление отсрочки в Резерв+ для многодетного мужчины. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличие удостоверения многодетной семьи или троих детей еще не является основанием для отсрочки от мобилизации. В Украине ТЦК часто отказывают разведенным родителям. Легче всего сейчас оформить такую отсрочку могут мужчины, которые не расторгали брак и являются кровными родителями своим детям.

Как действует правительственное постановление №560 и что делать мужчинам, чьи дети родились за границей, объяснил юрист Евгений Филипец, цитирует Новини.LIVE.

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Когда ТЦК не отказывает в отсрочке многодетным

Евгений Филипец отметил, что сейчас меньше всего проблем с законодательством имеют мужчины, состоящие в официальном браке и записанные биологическими родителями троих детей в их свидетельствах о рождении.

Они могут оформить отсрочку дистанционно , воспользовавшись функционалом приложения "Резерв+". Однако это приложение очень дает сбой, если семья уехала из Украины и дети родились за границей . Из-за отсутствия отечественных свидетельств о рождении государственные реестры не подтягивают необходимую информацию. В таком случае онлайн-оформление становится невозможным и отцу приходится лично возвращаться в Украину для подачи бумажного заявления через ЦНАП.

ТЦК отказывает в отсрочке разведенным мужчинам

Значительно сложнее ситуация для мужчин, которые развелись, но имеют троих общих детей с бывшей женой. Постановление Кабинета Министров №560 выдвигает к этой категории жесткие требования. Даже если лицо официально вписано в свидетельства о рождении, для получения отсрочки необходимо предоставить договор с матерью об участии отца в воспитании.

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Филипец отмечает, что в практике женщины часто злоупотребляют своим положением и отказываются подписывать такие документы. К тому же, закон не дает четкого определения понятию "воспитание", оставляя пространство для манипуляций относительно того, требуются ли ежедневные контакты и социальные связи. Дополнительным требованием для разведенных является предоставление справки от исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Что делать мужчинам, воспитывающим троих и более неродных детей

Наибольшие юридические преграды ожидают мужчин, которые в новом браке воспитывают детей жены от предыдущих отношений. Даже при совместном проживании, оплате коммунальных услуг, обучении и лечении пасынков или патчерок, ТЦК не признает такое удостоверение многодетности достаточным основанием для отсрочки.

Если у этих детей есть живой биологический отец , который не лишен прав, не признан без вести пропавшим или умершим, отчиму придется доказывать факт содержания семьи в суде.

Адвокат предупреждает, что прямые иски против ТЦК по поводу отказа в отсрочке являются "дорогой в никуда". Попытки установить факт содержания через суд часто блокируются из-за наличия спора о праве. Тем более если биологический отец жив — выиграть такое дело почти невозможно, потому что нужно подробно собрать все возможные доказательства.

Юрист также обращает внимание на разницу между юридическими терминами. Категория "содержания" применяется к обеспечению трех детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью, тогда как термин "воспитание" относится к детям, имеющим инвалидность или тяжелые заболевания . Это разграничение оказывает влияние на подходы комиссий к рассмотрению документов.

В то же время, место регистрации детей никоим образом не помогает при оформлении отсрочки, поскольку приложение к постановлению № 560 содержит исчерпывающий перечень бумаг.

"Для самого оформления отсрочки этого недостаточно, ведь в определенном приложении к постановлению № 560 Кабинета министров четко определен перечень документов, которые подаются для оформления отсрочки. Достаточно ли решения суда об установлении места проживания ребенка с вами для того, чтобы оформить отсрочку? К сожалению, этого тоже недостаточно, ведь необходимо доказать факт содержания и самостоятельного воспитания ребенка, если вы разведены. В таком случае, если мать не участвует в воспитании ребенка, а факт подтвержденного самостоятельного воспитания лежит на вас, то сопутствующим вопросом является лишение родительских прав второго супруга.", — пояснил Евгений Филипец.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что статус единственного опекуна из-за гибели матери гарантирует отцу защиту от мобилизации исключительно до достижения ребенком совершеннолетия. Но очное обучение сына или дочери в вузе после 18 лет не продолжает действие этой нормы, даже если ребенку нужна помощь и дальше. Так что мужчине придется искать другие юридические основания для отсрочки службы.

Некоторым категориям военнообязанных существенно изменили маршрут оформления отсрочки: вместо визита в ТЦК им теперь достаточно обратиться исключительно в ближайший ЦНАП. Следовательно, обязанность лично посещать ТЦК для 15 категорий граждан уже полностью отменили.

закон дети отсрочка ТЦК и СП родители
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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