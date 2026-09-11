Кто может подать заявление на отсрочку от мобилизации онлайн

Проверка ВОД на отсрочку. Фото: коллаж Новини.LIVE

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, украинцам больше не нужно лично обращаться в ТЦК и СП. В частности, это уже можно сделать через ЦНАП, а некоторым — даже через приложение «Резерв+», которое в настоящее время поддерживает 12 категорий для онлайн-подачи заявлений. Однако для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо состоять на воинском учёте и иметь все подтверждающие это документы, поскольку статус не предоставляется автоматически.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто имеет право подать запрос на отсрочку без обращения в ЦНАП и ТЦК

Полученная отсрочка не означает полного освобождения от службы в армии, так как это лишь временная пауза, позволяющая не выполнять воинский долг в течение определенного периода.

На сегодняшний день военнообязанные могут выбрать, как именно подать заявление на отсрочку: подать документы лично через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или воспользоваться цифровым форматом. Приложение «Резерв+» уже позволяет оформить все дистанционно.

В настоящее время функция электронных отсрочек доступна для 12 различных категорий граждан:

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лица с инвалидностью;

люди, признанные временно негодными к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка, имеющего I или II группу инвалидности;

лица, чей супруг или супруга имеют I или II группу инвалидности;

военнообязанные, у которых мать или отец имеют I или II группу инвалидности;

мужья и жены военнослужащих, имеющие ребенка;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений профессионального и высшего образования;

Этот перечень не является окончательным и будет расширяться. В настоящее время Министерство обороны проводит бета-тестирование новой услуги, которая позволит дистанционно получать отсрочку учителям и другим педагогическим работникам учреждений общего среднего образования.

У кого автоматически продлевается отсрочка

Для тех, у кого уже есть действующая отсрочка, возможно её автоматическое продление. Но такая опция действует для граждан, чьи основания не меняются с течением времени. При этом очень важно, чтобы необходимая для этого подтверждающая информация могла быть найдена и проверена в государственных реестрах. Как только система успешно проверит данные и продлит действие статуса, пользователь сразу же получит уведомление непосредственно в приложении "Резерв+".

Новини.LIVE сообщали, что работодатели обязаны уведомлять о вызовах в ТЦК и СП даже удаленных работников. По закону у компании есть всего три дня, чтобы составить официальный приказ об оповещении, отправить его работнику вместе с повесткой заказным письмом и предоставить письменный отчет в ТЦК.

Между тем статус отца троих детей или свидетельство о многодетной семье еще не гарантирует автоматической отсрочки. В частности, ТЦК и СП регулярно отказывают разведенным мужчинам, ведь требуются доказательства содержания детей, особенно если кто-то из малышей не является родным.