Як роботодавці вручають повістки ТЦК віддаленим працівникам

Вручення повістки. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські компанії зобов'язані інформувати про виклик до військкомату навіть тих співробітників, які працюють з дому. Закон відводить бізнесу три дні на те, щоб видати наказ про оповіщення, відправити його разом із повісткою поштою та відзвітувати територіальному центру комплектування.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Постанову Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року.

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Чи може ТЦК прислати повістку на працівника, який працює з дому

Відсутність працівника в офісі не є підставою для ігнорування викликів від територіальних центрів комплектування, Служби безпеки України чи розвідувальних органів.

Відтак згідно з пунктом 47 Порядку організації та ведення військового обліку, який Кабінет Міністрів затвердив постановою №1487 від 30 грудня 2022 року, роботодавці зобов'язані реагувати на розпорядження, складені за формою додатка 13. Отримавши такий документ разом із повісткою на ім'я співробітника, керівництво органу місцевого самоврядування, державної установи чи приватного бізнесу має розпочати процедуру оповіщення, видавши відповідний внутрішній наказ.

Як сповістити працівника на дистанційному форматі роботи про повістку

Оскільки людина працює віддалено і не може фізично поставити свій підпис про ознайомлення з наказом, законодавство передбачає поштовий формат взаємодії. Компанія мусить надіслати копію внутрішнього наказу та саму повістку на домашню адресу працівника. Робити це потрібно виключно рекомендованим листом, який містить повідомлення про вручення та детальний опис вкладення.

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Аналогічні правила поширюються на персонал, який тимчасово відсутній на робочому місці через лікарняний, перебування у відпустці або у відрядженні.

На виконання всіх юридичних формальностей підприємству надається рівно три дні. Протягом цього часу керівник повинен прозвітувати перед ТЦК, надіславши супровідний лист. До нього обов'язково додаються поштові квитанції про відправку листа працівникові, копія наказу про оповіщення та копія документа, що підтверджує переведення людини на надомну роботу.

Якщо ж співробітник перебуває у відрядженні, хворіє чи відпочиває, військкомату надсилають письмове повідомлення з витягами з відповідних наказів, які підтверджують причину його відсутності.

Водночас обов'язки посадових осіб на підприємствах не обмежуються лише паперовою роботою та пересиланням документів. Урядова постанова покладає на роботодавців додаткову відповідальність за дії їхнього персоналу. Компанія має не просто вручити повістку, надіслану розвідкою, СБУ чи ТЦК, а й забезпечити подальший контроль за тим, чи з'явився призовник, резервіст або військовозобов'язаний за викликом у зазначений час.

Новини.LIVE писали раніше, що повістки додому тепер приходять без й участі військових: їх масово доставляє пошта або передає місцева влада, керівники громад і навіть голови ОСББ, яких закон прямо зобов'язує сповіщати мешканців. Сам документ може бути як класичним бланком, так і цифровим витягом із QR-кодом із системи військового обліку.

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