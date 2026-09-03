Как работодатели вручают повестки в ТЦК удаленным работникам

Вручение повестки. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские компании обязаны информировать о вызове в военкомат даже тех сотрудников, которые работают из дома. Закон отводит бизнесу три дня на то, чтобы издать приказ об оповещении, отправить его вместе с повесткой по почте и отчитаться перед территориальным центром комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Постановление Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года.

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Может ли ТЦК прислать повестку сотруднику, работающему из дома

Отсутствие работника в офисе не является основанием для игнорирования вызовов от территориальных центров комплектования, Службы безопасности Украины или разведывательных органов.

Таким образом, согласно пункту 47 Порядка организации и ведения воинского учета, который Кабинет Министров утвердил постановлением № 1487 от 30 декабря 2022 года, работодатели обязаны реагировать на распоряжения, составленные по форме приложения 13. Получив такой документ вместе с повесткой на имя сотрудника, руководство органа местного самоуправления, государственного учреждения или частного предприятия должно начать процедуру оповещения, издав соответствующий внутренний приказ.

Как уведомить сотрудника, работающего удаленно, о повестке

Поскольку человек работает удаленно и не может физически поставить свою подпись о ознакомлении с приказом, законодательство предусматривает почтовый формат взаимодействия. Компания должна отправить копию внутреннего приказа и саму повестку на домашний адрес работника. Делать это нужно исключительно заказным письмом, содержащим уведомление о вручении и подробное описание вложения.

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Аналогичные правила распространяются на персонал, временно отсутствующий на рабочем месте по причине больничного, нахождения в отпуске или в командировке.

На выполнение всех юридических формальностей предприятию предоставляется ровно три дня. В течение этого времени руководитель должен отчитаться перед ТЦК, направив сопроводительное письмо. К нему обязательно прилагаются почтовые квитанции об отправке письма работнику, копия приказа об уведомлении и копия документа, подтверждающего перевод человека на удаленную работу.

Если же сотрудник находится в командировке, болеет или отдыхает, в военкомат направляется письменное уведомление с выдержками из соответствующих приказов, подтверждающих причину его отсутствия.

В то же время обязанности должностных лиц на предприятиях не ограничиваются только бумажной работой и пересылкой документов. Постановление правительства возлагает на работодателей дополнительную ответственность за действия их персонала. Компания должна не просто вручить повестку, присланную разведкой, СБУ или ТЦК, но и обеспечить дальнейший контроль за тем, явился ли призывник, резервист или военнообязанный по вызову в указанное время.

Новини.LIVE ранее сообщали, что повестки на дом теперь приходят без участия военных: их массово доставляет почта или передают местные власти, руководители общин и даже председатели ОСМД, которых закон прямо обязывает уведомлять жильцов. Сам документ может быть как классическим бланком, так и цифровой выпиской с QR-кодом из системы воинского учета.

Служба по мобилизации и служба по контракту имеют принципиальные юридические различия, как объяснил военный на собственном опыте. Если принудительный призыв подразумевает распределение без учета пожеланий человека, то контрактная основа позволяет самостоятельно выбрать воинскую часть, конкретную специальность, определить четкие временные рамки службы и рассчитывать на значительные финансовые бонусы.