Коли замість ТЦК повістки вручатимуть голови ОСББ

Працівники ТЦК розносять повістки. Фото: колаж Новини.LIVE

Замість особистих поквартирних обходів ТЦК українці можуть отримують повістки поштою або від місцевого самоврядування. ТЦК розсилають як звичайні бланки, так і згенеровані через реєстр виклики з QR-кодами. Згідно чинного законодавства, завдання безпосереднього оповіщення мешканців вдома закон перекладаєтаку функцію й навіть на голів громад та ОСББ за потреби.

Пояснення надали представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в коментарі для "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Чому голова ОСББ може принести повістку

Замість особистого візиту працівника ТЦК, військовозобов'язаним можуть надіслати листи за місцем реєстрації. Це може бути як класична повістка, заповнена на стандартному паперовому бланку, так і сучасний варіант. Наприклад, документ, який автоматично формується Єдиним державним реєстром та містить відповідний QR-код.

Окрім поштової розсилки, оповіщення населення безпосередньо вдома офіційно делегували органам місцевого самоврядування. Відтак начальник районного або міського ТЦК підписує спеціальне розпорядження на оповіщення та направляє його очільнику конкретної територіальної громади.

Після отримання офіційного розпорядження від військкомату місцева влада бере процес під свій контроль. Відтак, законно принести повістку людині додому можуть голови територіальних громад, місцеві старости, а також голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

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